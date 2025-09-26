Erneuter Unfall mit Straßenbahn in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße

Am Freitag, dem 26. September, krachte es wieder in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz. Laut „Grazer“ kollidierte gegen Mittag eine Straßenbahn mit einem Auto auf Höhe der Kreuzung zur Steyrergasse. Der Wagen wurde von der Straßenbahn seitlich berührt. Der Schaden blieb gering, die Beteiligten blieben nach ersten Informationen unverletzt. Trotzdem wurden sowohl der Autofahrer als auch der Straßenbahnlenker vorsorglich von der Rettung untersucht. Glücklicherweise bestätigte sich: Niemand musste ins Spital. Auch die Fahrgäste der Straßenbahnlinie waren nicht lange betroffen. Der öffentliche Verkehr konnte nach einer kurzen Unterbrechung wieder planmäßig weitergeführt werden.