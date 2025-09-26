Über 37.000 Euro erschwindelt: Festnahme nach Amoklauf-Spendenaufruf

Nach dem Grazer Amoklauf soll eine 27-Jährige über „GoFundMe“ Spenden für Hinterbliebene gesammelt haben. Tatsächlich landete das Geld aber bei ihr. Nun klickten die Handschellen in der Südsteiermark.

Die Polizei nahm die mutmaßliche Betrügerin in der Südsteiermark fest. Sie soll mehr als 37.000 Euro aus einer Spendenaktion zum Amoklauf in Graz kassiert haben.

Nach dem tragischen Amoklauf in Graz berührte eine Online-Spendenaktion viele Menschen. Unter dem Titel „Amoklauf Graz – Hilfe für Hinterbliebene Familien“ wurden binnen kurzer Zeit 37.262 Euro gespendet. Viele Unterstützer glaubten, damit direkt den betroffenen Familien helfen zu können.

Verdacht auf Betrug

Doch der vermeintlich gute Zweck entpuppte sich als mutmaßliche Betrugsmasche. Laut Medienberichten soll die Initiatorin der Spendenkampagne, die 27-jährige Sanela G., das Geld nicht wie angekündigt weitergeleitet, sondern selbst behalten haben. Schon seit einigen Wochen liefen dazu Ermittlungen.

Festnahme in der Südsteiermark

Am Freitag, dem 26. September 2025, klickten schließlich die Handschellen. „Profil“ und „Datum“ berichten nun von einer Festnahme. In der südlichen Steiermark klickten die Handschellen. Ermittlerkreise bestätigten die Aktion gegenüber mehreren Medien. Für die Frau gilt die Unschuldsvermutung.