Tierquälerei: Ente am Grazer Hilmteich mit Armbrust beschossen

Beim Hilmteich in Graz wurde am Sonntag, dem 21. September 2025, eine Ente schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise zur Aufklärung dieses besonders grausamen Falls.

Am Sonntag, dem 21. September 2025, wurde im Grazer Bezirk Mariatrost eine angeschossene Ente aufgefunden. Das Tier war am Hilmteich vermutlich mit einer Armbrust oder einem ähnlichen Gerät beschossen worden, teilt die Polizei nun mit. Eine Passantin entdeckte die schwer verletzte Ente gegen 10 Uhr und verständigte sofort Hilfe.

Tierärztin musste einschreiten

Trotz rascher Reaktion kam für die Ente jede Hilfe zu spät. Sie musste von einer Tierärztin eingeschläfert werden. Der grausame Vorfall löste unter Spaziergängern am Hilmteich Bestürzung aus. Zur Täterschaft liegen derzeit keinerlei Hinweise vor. „Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Riesplatz unter der Telefonnummer 059 133 / 6592 100“, so die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung.