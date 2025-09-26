Spendenbetrug nach Grazer-Amoklauf: Jetzt wird Geld zurückerstattet

Vor zwei Tagen wurde bekannt: Rund um einen Spendenaufruf für Hinterbliebene des Grazer Amoklaufs ermittelt die Polizei wegen Betrugsverdachts. Mehr als 37.000 Euro wurden auf der Plattform „GoFundMe“ gesammelt. Laut Recherchen von „Profil“ und „Datum“ soll der Aufruf nicht von Betroffenen, sondern von einer amtsbekannten Betrügerin stammen. Wie am Freitag, dem 26. September 2025, bekannt wurde, wurde die 27-jährige Sanela G. in der Südsteiermark festgenommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rückerstattungen gestartet

Bei der Kampagne „Amoklauf Graz – Hilfe für Hinterbliebene“ kamen exakt 37.262 Euro zusammen. Wenn überhaupt, dürfte nur ein Bruchteil davon tatsächlich bei Hinterbliebenen angekommen sein. Nun reagiert „GoFundMe“ und beginnt mit der Rückerstattung der Spenden. Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich direkt an die Redaktion und zeigte die Rückerstattungsmail der Plattform. Darin heißt es, dass ihre gespendeten 50 Euro innerhalb von drei bis sieben Werktagen zurücküberwiesen werden. Auch ein etwaiges Trinkgeld an „GoFundMe“ wird erstattet. Naheliegend ist also, dass auch weitere betroffene Personen ihr Geld wieder zurückbekommen werden. In welchem Ausmaß und Zeitrahmen die Rückerstattung stattfindet, ist jedoch noch nicht klar. Offiziell hat sich die Plattform noch nicht dazu geäußert.

©Leserfoto Spender erhalten derzeit Refundierungs-Mails von GoFundMe. Eine 5-Minuten-Leserin meldete sich bei der Redaktion.

„… macht mich sprachlos, so ein Betrug trifft mitten ins Herz“

„Dass jemand so eine Tragödie ausnutzt und das Leid anderer zur eigenen Bereicherung hernimmt, finde ich einfach nur schrecklich und herzlos. Ich werde sowas niemals nachvollziehen können… Es macht mich sprachlos, so ein Betrug trifft mitten ins Herz und das zerstört auch das Vertrauen in weitere Hilfeaufrufe, die vielleicht wirklich echt sind, weil man sich nie sicher sein kann. Dennoch finde ich es toll, wie schnell die Plattform reagiert hat und die Rückerstattung verlässlich abwickelt, das zeigt, dass sie wirklich hinter dem Ganzen her sind“, äußert sich die Leserin gegenüber 5 Minuten erschüttert.