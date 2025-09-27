Auto beschlagnahmt: Grazer brettert mit 136 km/h durch 50er-Zone

Am Samstag, dem 27. September 2025 wurde das Fahrzeug eines Pkw-Lenkers in Graz-Puntigam vorläufig beschlagnahmt. der 27-Jährige fuhr 86 km/h zu schnell.

In der Nacht auf Samstag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Triester Straße durch. Kurz nach Mitternacht wurde ein 27-jähriger Grazer mit 136 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Außerdem wurde das Fahrzeug nach Anordnung der zuständigen Sicherheitsbehörde vorläufig beschlagnahmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 06:13 Uhr aktualisiert