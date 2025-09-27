Hockey-Derby: ATSE überrascht in Kapfenberg

„Es war eine sehr ambitionierte Leistung dieser jungen Mannschaft. Obwohl man in der Anfangsphase in einem Überzahlspiel das 1:0 der Kapfenberger durch Phileas Lyssy hinnehmen musste, wich die Mannschaft keinen Millimeter von ihrem Gameplan ab. Es war sogar das Gegenteil der Fall. Je länger die Partie dauerte umso mehr übernahmen die Eggenberger das Kommando. Dies mündete in den Ausgleich durch Luca Rodiga in der 48. Minute“, heißt es vom Verein.

ATSE gewinnt mit 2:1

Weiters berichtet der ATSE über das Spiel: „Kurz vor dem Ende hatte Filip Matijević den Siegestreffer auf dem Schläger, aber Kapfenbergs Keeper Felix Nußbacher fischte die Scheibe mit einem sehenswerten Fanghand-Save aus der Ecke. Das Derby ging in die Overtime, in der Maximilian Schwarz aus kurzer Distanz den für den vielumjubelten 2:1- Sieg für den ATSE sorgte (62.).“