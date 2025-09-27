Babys nach Geburt vertauscht: LKH-Graz-Direktor meldet sich nun zu Wort

Bereits vor Jahren sorgte die Verwechslung zweier Babys im LKH Graz für Schlagzeilen. Nun entfachte der Fall erneut viel Aufsehen, denn: Das Rätsel um das zweite Baby wurde gelöst, die Suche nach der nun erwachsenen Frau, kann nach Jahren der Ungewissheit beendet werden. Mehr dazu liest du hier: Endlich Gewissheit: Babys bei Geburt in Graz verwechselt.

LKH entschuldigt sich

Die beiden Frauen, mittlerweile sind Doris und Jessica 35 Jahre alt, haben nun Gewissheit. Wie die Krone berichtet gab es auch bereits ein erstes Treffen der beiden Familien. Nachdem die Causa medial für viel Aufsehen sorgte, meldet sich nun auch der Betriebsdirektor des LKH Graz Gebhard Falzberger zu Wort und entschuldigt sich für die Verwechslung, zu der es 1990 gekommen ist: „Wir bedauern zutiefst, dass es damals zu diesem Fehler gekommen ist. Im Namen des gesamten Klinikums entschuldige ich mich bei den betroffenen Familien“, heißt es in einem Bericht der Kronen Zeitung. In einer ersten Stellungnahme von Falzberger wird betont, dass er sehr erleichtert über die Aufklärung des Falles ist. Auch sollen neue Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden sein, damit solche Verwechslungen ausgeschlossen werden können.