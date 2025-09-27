Das „Legüm“ schließt: „Reißt uns gerade den Boden unter den Füßen weg“

Anfang des Jahres öffnete das „Legüm“ in der Bürgergasse 7 seine Pforten. Das Lokal in Graz ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich: Allen hervor stechen seine außerordentlich günstigen Preise, Kaffee gibt es ab 50 Cent, für ein Mittagessen zahlt man dort rund 3,50 Euro. Auch Frühstücksoptionen, Matcha, Onigiris und Desserts gibt es. Der Betreiber Florian Lüdtkel legte stets großen Wert darauf, die Speisekarte auszubauen und auf die Wünsche seiner Gäste einzugehen, um abwechslungsreiche, preiswerte und gesunde Gerichte auf den Tisch zu bringen. Zudem sollte das Lokal ein Ort der Begegnung und des Austausches sein, wo man mit anderen Gästen ganz zwanglos ins Gespräch kommt.

Das „Legüm“ muss schließen

Damit ist nun aber Schluss, wie in einer Instagram-Story des Lokals informiert wird: „Wir haben ab sofort geschlossen.“ Weiters wird erläutert: „Liebe Gäste, alle, die uns hier folgen, liebe Unterstützerinnen, Freunde und alle, die uns in den letzten Monaten begleitet haben, uns jeden Tag, jede Woche oder auch nur einmal in der gesamten Zeit besucht haben: Manchmal läuft es so gut, zu gut, dass es einen umso härter zurückwirft, wenn etwas einem in die Quere kommt. In den letzten Monaten gab es viele solcher Momente, aber wir haben es immer wieder geschafft, aufzustehen. Der letzte Schlag allerdings hat gesessen. So sehr, dass wir nicht wieder aufstehen können.“

Schließung kommt spontan

In dem Statement des Lokals heißt es weiter: „Die Schließung kommt so spontan, weil uns die Nachricht dazu ebenso spontan getroffen hat. Die Gründe für die Schließung können wir Euch noch nicht nennen, weil wir erste rechtliche Schritte gegen Dritte einleiten werden und keine Details nennen wollen. Der September hat uns noch einmal gezeigt, warum wir das legüm aufgebaut haben. Dass wir jetzt gezwungen sind zu schließen reißt uns gerade den Boden unter den Füßen weg und hinterlässt einen großen Schuldenberg. Hätten wir weitermachen wollen, hätten wir noch viel mehr Schulden aufnehmen müssen und das konnten wir aus verschiedenen Gründen nicht mehr riskieren.“

„Wir lassen uns nicht unterkriegen“

„Wir halten Euch auf dem Laufenden“, heißt es vom „Legüm“. Der Betreiber und sein Team bedanken sich bei ihren Kunden: „Wir werden auch noch an ein paar Tagen im Geschäft sein, um uns von euch verabschieden zu können! Danke für Alles und wir geben Alles, um in ein paar Jahren wieder mit neuer Kraft neu durchzustarten! Das legüm ist nicht tot und wir lassen uns nicht unterkriegen!“ Weitere Informationen sollen folgen. „Jetzt müssen wir Kräfte sammeln für die nächsten Wochen“, so das „Legüm“-Team.