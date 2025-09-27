Skip to content
Region auswählen:
/ ©Marusa Puhek – Die Grünen Steiermark
Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit Blumenstrauß.
Grazer Gemeinderatswahl 2026: Judith Schwentner zur Spitzenkandidatin der Grünen gewählt
Graz
27/09/2025
Spitzenkandidatin

Graz-Wahl: Judith Schwentner geht erneut für die Grünen ins Rennen

Judith Schwentner wird die Grazer Grünen auch 2026 wieder als Spitzenkandidatin in die Gemeinderatswahl führen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wurde am Samstagvormittag bei der Mitgliederversammlung mit 98,86 Prozent der Stimmen auf den ersten Listenplatz gewählt. „Ich danke für das spürbare Vertrauen und freue mich von Herzen, dass wir Graz als Bewegung auch in Zukunft mit dem nötigen Mut und Zusammenhalt gestalten wollen“, sagt Judith Schwentner. Ihr erklärtes Ziel ist, die gute Zusammenarbeit in der Koalition und die seit 2021 konsequent verfolgte Politik für „Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander“ fortzuführen. In diesem Sinne betont sie: „Jetzt wird erstmal ein Jahr weitergearbeitet, der Wahlkampf kommt früh genug.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: