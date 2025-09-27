Graz-Wahl: Judith Schwentner geht erneut für die Grünen ins Rennen

Die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wurde am Samstagvormittag bei der Mitgliederversammlung mit 98,86 Prozent der Stimmen auf den ersten Listenplatz gewählt. „Ich danke für das spürbare Vertrauen und freue mich von Herzen, dass wir Graz als Bewegung auch in Zukunft mit dem nötigen Mut und Zusammenhalt gestalten wollen“, sagt Judith Schwentner. Ihr erklärtes Ziel ist, die gute Zusammenarbeit in der Koalition und die seit 2021 konsequent verfolgte Politik für „Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander“ fortzuführen. In diesem Sinne betont sie: „Jetzt wird erstmal ein Jahr weitergearbeitet, der Wahlkampf kommt früh genug.“