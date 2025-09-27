Promillefahrt mit E-Scooter endete für 26-Jährige mit Crash am Gehsteig

Ohne Helm und mit mehr als zwei Promille krachte Samstagmittag eine 26-Jährige in Graz mit ihrem E-Scooter gegen ein parkendes Auto. Die Grazerin verletzte sich am Kopf und erwartet nun mehrere Anzeigen.

Am Samstag, dem 27. September 2025, kam es in Graz-Gries zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine 26-jährige Grazerin war gegen 11.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Karlauerstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Köstenbaumgasse fuhr sie unerlaubt auf den Gehsteig. Kurz darauf verlor sie die Kontrolle und stürzte. Dabei prallte sie mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto. Am Fahrzeug entstand ein Lackschaden, die Lenkerin erlitt Verletzungen im Gesicht.

Ohne Helm unterwegs

Besonders heikel: Die junge Frau trug keinen Helm. Trotz blutender Verletzungen lehnte sie medizinische Hilfe ab. Laut Polizei war die 26-Jährige deutlich alkoholisiert. „Dieser ergab mehr als zwei Promille und überstieg damit auch die für E-Scooter-Lenker geltende 0,8-Promille-Grenze deutlich“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Damit lag sie weit über dem Erlaubten.

Geständnis nach Crash

Bei der Befragung zeigte sich die Grazerin geständig. Sie habe bereits am Vormittag „mehrere große Bier und einige Spritzer“ konsumiert. Danach setzte sie sich auf ihren E-Scooter und fuhr durch die Stadt. Die Polizei untersagte der 26-Jährigen die Weiterfahrt. Nun drohen ihr gleich mehrere Anzeigen.