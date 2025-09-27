Unfall in Raaba: Fahrzeug überschlägt sich und bleibt am Dach liegen

In Raaba (Graz-Umgebung, Steiermark) kam es in der Nacht auf Samstag zu einem spektakulären Unfall. Ein Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Kurz vor Mitternacht, am Freitag, dem 26. September 2025, schrillten die Pager der Feuerwehren Raaba und Grambach. Um 23.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in der Höhenstraße alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache überschlug sich ein Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Anblick, der die Einsatzkräfte forderte. „Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten das Fahrzeug sicher und banden ausgelaufene Betriebsmittel“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Grambach.

Fahrzeug musste abgeschleppt werden

Nachdem die Unfallstelle gesichert war, wurde das Auto von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. So konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. „Die Polizei ermittelt zur Unfallursache“, so die Freiwillige Feuerwehr Grambach.