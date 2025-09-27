Angelobung in Übelbach: 250 Rekruten schwören dem Bundesheer Treue

Am Freitag, dem 26. September, legten 250 Rekruten, darunter elf Frauen, in Übelbach (Graz-Umgebung) ihr Treuegelöbnis ab. Der Festakt am Hauptplatz wurde von Angehörigen und Gästen begleitet.

Festakt mit regionalen Gästen

Die Angelobung wurde vom Militärkommando Steiermark organisiert. Brigadier Heinz Zöllner, Militärkommandant der Steiermark, freute sich, den Abgeordneten zum steirischen Landtag, Stefan Resch, bei der Feier begrüßen zu dürfen. Auch viele Familienangehörige und Freunde der Rekruten waren gekommen, um diesen wichtigen Schritt mitzuerleben.

©BMLV/Grebien Angehörige und Gäste verfolgten die feierliche Angelobung der jungen Soldatinnen und Soldaten.

Grundausbildung erfolgreich gemeistert

Die jungen Soldatinnen und Soldaten hatten in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert. Damit sind sie nun bereit, in verschiedenen Funktionen Österreich und der Bevölkerung zu dienen. Die Angelobung markierte für viele den Übergang von der Ausbildung in den aktiven Dienst.

Musikalischer Rahmen

Für die feierliche Stimmung sorgte die Militärmusik Steiermark, die den Festakt musikalisch umrahmte. Die Musik verlieh der Angelobung einen würdigen Rahmen und unterstrich die besondere Bedeutung dieses Tages für die Marktgemeinde Übelbach.