Neue Auszeichnung in Graz: Erster Umweltkunstpreis geht nach Italien

Zum ersten Mal wurde in Graz der Umweltkunstpreis vergeben. Die italienische Künstlerin Camilla Alberti überzeugt mit einer Arbeit, die zeigt, wie viel Leben selbst in vermeintlichen Abfällen steckt.

Aus vermeintlichem Müll wird Kunst. Camilla Alberti zeigt mit ihrem Werk in Graz, dass in Abfällen nicht das Ende, sondern der Anfang steckt.

Erstmals hat das Kunsthaus Graz heuer den Umweltkunstpreis verliehen – in Kooperation mit der Stadt Graz und dem Markt der Zukunft. Ergänzend zum Umweltpreis der Stadt Graz wurde dabei eine künstlerische Position zum Thema „Nachhaltig Ernähren“ prämiert. Das Preisgeld von 3.000 Euro ging an die italienische Künstlerin Camilla Alberti. Ihre Installation „Feeding the Ghost“ ist bis 2. November 2025 im Foyer des Kunsthauses zu sehen.

Jury setzt auf künstlerische Transformation

Aus insgesamt 31 Einreichungen wählte die Jury, bestehend aus Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Kunsthaus-Leiterin Andreja Hribernik und Chefkuratorin Katrin Bucher Trantow, die Arbeit Albertis aus. In ihrer Begründung heißt es: „Wenn Camilla Alberti mit Pilzstrukturen malt, organische Skulpturen mit diesen besetzt oder ihre Wachstumsstrukturen malerisch vergrößert und visuell übersetzt, werden die Reste unserer Lebensmittel in ihrer ästhetischen Wirkkraft sichtbar. Indem sie dem Publikum zeigt, wie ‚schön‘ diese Abfälle sind, erweist sie ihnen und der Lebensenergie, die in unserem Essen steckt, den gebührenden Respekt.“

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Formen zwischen Natur, Körper und Erinnerung charakterisieren die Installation der Künstlerin Camilla Alberti. ©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Camilla Alberti schafft mit Farben und Strukturen von organischen Abfällen neue rituelle Objekte.

„Ein starkes Zeichen“

Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zeigte sich beeindruckt: „Aus der Idee Kunst und Umwelt zusammenzubringen, ist mit dem Umweltkunstpreis eine wunderbare Kooperation entstanden. Die Arbeit von Camilla Alberti beeindruckt mich sehr. Sie zeigt, wie alles miteinander verbunden ist und dass auch vermeintliche Abfälle voller Leben stecken. Ein starkes Zeichen dafür, dass Natur die Grundlage unser aller Leben ist.“

©Julia Dax-Sinkovits/CreateJu Vizebürgermeisterin und Jurymitglied Judith Schwentner mit der Künstlerin Camilla Alberti (l.) bei der Eröffnung von „Feeding the Ghost.

Verwandlung von Resten zu Ritualobjekten

Für „Feeding the Ghost“ hat Alberti organische Abfälle wie Schalen, Wurzeln, Kaffeesatz und Samen gekocht, verbrannt oder pulverisiert und in Pigmente sowie Pasten verwandelt. Zusammen mit Blättern und Blüten schuf sie daraus fragile Skulpturen, die zwischen Natur, Körper und Erinnerung schweben. „Alberti verweist mit ihrer Arbeit auf alte Traditionen, in denen das Verfallene nicht als wertlos gilt, sondern als Träger von Wissen“, heißt es seitens des Kunsthauses.

Kunsthaus setzt auf Nachhaltigkeit

Das Kunsthaus Graz versteht sich seit seiner Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen im Jahr 2021 als „Grünes Museum“. Direktorin Andreja Hribernik betont: „Mit dem Umweltkunstpreis haben wir nun einen weiteren Schritt gesetzt, um das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu stärken und die Rolle von Kunst als Impulsgeberin für gesellschaftliche Veränderungen zu unterstreichen.“