90 Jahre Leben, 60 Jahre Liebe: Graz feiert große Jubiläen

Am Donnerstag, dem 25. September, standen im festlich geschmückten Stefaniensaal des Congress Graz jene Menschen im Mittelpunkt, die ein außergewöhnliches Jubiläum feiern konnten: 47 Grazer, die ihren 90. Geburtstag begangen haben, sowie 74 Ehepaare, die ihre Goldene oder Diamantene Hochzeit feiern durften. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Kahr und Vertreter der Stadt wurde dieser besondere Tag mit Musik, kulinarischen Genüssen und vielen Emotionen begangen.

„Sie alle haben einen reichen Schatz an Erinnerungen“

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hob in ihrer Ansprache den Wert von Lebenserfahrung hervor: „Sie alle haben einen reichen Schatz an Erinnerungen und haben zahlreiche Hürden gemeistert.“ Viele der Geehrten hätten noch vom Krieg und vom Wiederaufbau zu erzählen. Kahr spannte den Bogen in die Gegenwart und erinnerte an die Amokfahrt am Grazer BORG Dreierschützengasse im Juni. Gerade in Zeiten von Gewalt und Unsicherheit sei es wichtig, sich auf Zusammenhalt und Solidarität zu besinnen. „Ihr Wissen und Ihr Vorbild geben Hoffnung und zeigen den Jüngeren, dass man miteinander mehr erreichen kann als gegeneinander.“

©Stadt Graz/Fischer | Im festlich geschmückten Stefaniensaal wurden Grazer Alters- und Ehejubilare für ihre besonderen Lebensmeilensteine geehrt.

Ein Fest der Generationen

Auch die Stadträte Claudia Schönbacher (KFG) und Günter Riegler (ÖVP) waren bei der Feier mit dabei. Für Riegler war es ein ganz besonderer Anlass, denn seine Eltern durften als diamantene Hochzeiter ebenfalls gefeiert werden. Diese persönlichen Momente unterstrichen, dass das Fest nicht nur eine Ehrung, sondern auch ein starkes Zeichen für Familie und Gemeinschaft war.

Musik, Kulinarik und Erinnerungen

Durch den Nachmittag führte Moderatorin Simone Koren-Wallis. Musikalisch sorgte das Ensemble Con Fuoco unter der Leitung von Matija Matijević gemeinsam mit Gastsopranistin Nataliia Ulasevych für stimmungsvolle Akzente. Zum feierlichen Rahmen gehörte auch ein Drei-Gänge-Menü, das für Begeisterung bei den Gästen sorgte. Als Erinnerung an diesen besonderen Tag durfte sich jede Jubilarin und jeder Jubilar ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen.