Baum kracht auf Auto in Graz: „Straßenbeleuchtung fiel großflächig aus“

Am Samstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz im Bereich des Sanatoriums St. Leonhard in Graz. Ein Baum stürzte in der Schanzelgasse auf ein Auto, welches "zerstört" wurde, wie ein Leser gegenüber 5 Minuten berichtet.

Am Samstag, dem 27. September 2025 wurde die Feuerwehr um 20.45 Uhr zum Einsatz alarmiert, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Graz auf Anfrage 5 Minuten bestätigt. Ein Baum stürzte in der Schanzelgasse um, ein parkendes Fahrzeug wurde beschädigt, wird weiters informiert. Verletzt wurde aber niemand, kann die Berufsfeuerwehr entwarnen.

©Peter Bund Die Feuerwehr rückte am Samstagabend in die Grazer Schanzelgasse aus

Anrainer berichtet: „Straßenbeleuchtung fiel großflächig aus“

Ein Anrainer, der Zeuge des Vorfalls wurde, schildert: „Gegenüber des Sanatoriums St. Leonhard in der Schanzelgasse stürzte ein großer Baum um. Ein dort geparktes Auto eines kürzlich zugezogenen Anrainers wurde zerstört.“ In weiter Folge wurde die Gasse „völlig blockiert“. Weiters erzählt der Grazer gegenüber 5 Minuten: „Durch eine beschädigte Stromleitung fiel die Straßenbeleuchtung großflächig aus. Zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr hatten etwa eine Stunde mit der Beseitigung des Baumes zu tun.“