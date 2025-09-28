Curry, Pad Thai und Co: So schmeckt es im neuen „Bangkok-Eck“ in Graz

Ein neues thailändisches Restaurant hat in St. Leonhard eröffnet. Auf der Speisekarte finden sich authentische thailändische Gerichte wie Pad Thai, verschiedene Currys, pikante Salate und der Klassiker Pad Kra Pao. Dazu gibt es wärmende Suppen mit frischen Kräutern wie Tom Yum und Tom Kha. Auch einige Vorspeisen kommen im „Bankok-Eck“ auf den Teller. Für die Naschkatzen gibt es das aus Thailand so bekannte Dessert: Mango Sticky Rice. Die Betreiberin Panngam Trobi (Ang) ist Thai-Österreicherin (ihr Vater ist aus Kindberg) und in Thailand geboren und aufgewachsen.

Wechselnde Sommer- und Winterangebote

Zusätzlich zu der aktuellen Speisekarte wird es eine Auswahl an Gerichten geben, die sich an der aktuellen Jahreszeit orientieren, erzählt die Betreiberin bei unserem Besuch. Im Winter gibt es Wärmendes, im Sommer Frisches. Auch ein kleiner Gastgarten wird im nächsten Jahr, wenn die Temperaturen es wieder zulassen, folgen. Das „Bangkok“-Eck befindet sich etwas unscheinbar an einer Kreuzung in St. Leonhard. Bei unserem Besuch war es aber sehr gut gefüllt. Etwa 50 Sitzplätze bietet das Lokal.

Pad Thai und Papayasalat kam auf den Teller

Wir wurden von der Betreibern und vom Personal sehr herzlich begrüßt. Zum Trinken gab es einen selbstgemachten Hibiskus-Eistee – sehr ansprechend garniert und nicht zu süß im Geschmack. Was das Essen angeht, so entschieden wir uns für den Papayasalat mit Erdnüssen, Karotten und Tomaten. Als Hauptspeise gab ein vegetarisches Pad Thai, ein traditionell thailändisches Reisnudelgericht mit besonderer Sauce. Beim Salat konnte man den Schärfegrad wählen, wir entschieden uns für „nicht scharf“. Die Zutaten schmeckten frisch, was durch das Dressing mit Limettensaft intensiviert wurde. Allerdings muss hierbei hinzugefügt werden, dass mit dem Knoblauch nicht gespart wurde, was je nach Geschmack Vor- und Nachteil sein kann. Das vegetarische Pad Thai wurde mit Ei, Tofu, Erdnüssen und Schnittlauch serviert. Die Sauce war sehr aromatisch und im Geschmack kräftig und hatte die spezielle süß-saure Note, für die das Gericht aus Thailand so bekannt ist.

Fazit

Gerne hätten wir auch noch Mango Sticky Rice zum Abschluss probiert, allerdings waren wir schon gut gesättigt – beim nächsten Mal dann. Unser Fazit: authentisch thailändische Küche, nettes und zuvorkommendes Service, das auf Wünsche eingeht, und ansprechende Getränkeauswahl. Besonders der selbstgemachte Hibiskus-Eistee hat es uns angetan. Am 11. Oktober wird es im „Bangkok-Eck“ eine große Eröffnungsfeier mit Musik und Cocktails geben.