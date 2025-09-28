Arbeiten in Marburger Straße: Grazer Linie wird am Donnerstag umgeleitet
Am Donnerstag finden Arbeiten in der Marburger Straße statt. Aus diesem Grund kann die Linie 64 am Vormittag nicht wie gewohnt verkehren. Die Linien Graz informieren Fahrgäste über Änderungen.
Wegen Reparaturarbeiten an den Pollern in der Marburger Straße wird die Linie 64 in beiden Fahrtrichtungen am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, von 9 bis 12 Uhr umgeleitet, informiert die Holding Graz.
Die Änderungen
Richtung Puntigam:
Ab der Haltestelle Morrehof fahren die Busse über die St. Peter Hauptstraße – Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse und weiter nach Puntigam.
Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte:
Ab der Haltestelle Paul-Keller-Gasse fahren die Busse über Petrifelderstraße – St.-Peter-Hauptstraße zur Haltestelle Morrehof und weiter wie bisher nach St. Leonhard.
Aufgelassene und verlegte Haltestellen in beiden Richtungen:
Die Haltestelle Marburger Straße wird ersatzweise zur Haltestelle Morrehof verlegt.
Die Haltestelle ORF-Zentrum wird ersatzweise zur Haltestelle Petersbergenstraße verlegt.
Die Haltestelle Hertzgasse wird ersatzweise zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse verlegt.