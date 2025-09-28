Arbeiten in Marburger Straße: Grazer Linie wird am Donnerstag umgeleitet

Richtung Puntigam:

Ab der Haltestelle Morrehof fahren die Busse über die St. Peter Hauptstraße – Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse und weiter nach Puntigam.

Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte:

Ab der Haltestelle Paul-Keller-Gasse fahren die Busse über Petrifelderstraße – St.-Peter-Hauptstraße zur Haltestelle Morrehof und weiter wie bisher nach St. Leonhard.

Aufgelassene und verlegte Haltestellen in beiden Richtungen:

Die Haltestelle Marburger Straße wird ersatzweise zur Haltestelle Morrehof verlegt.

Die Haltestelle ORF-Zentrum wird ersatzweise zur Haltestelle Petersbergenstraße verlegt.

Die Haltestelle Hertzgasse wird ersatzweise zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse verlegt.