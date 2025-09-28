„Positives Echo“: „Tag der Religionen“ findet heuer erneut in Graz statt
Auf Initiative von Bürgermeisterin Elke Kahr und dem Interreligiösen Beirat findet der "Tag der Religionen" zum zweiten Mal in Graz. Es wird kostenlose Shuttle-Busse geben.
Auch heuer laden die in Graz aktiven Religions- und Bekenntnisgemeinschaften zum „Tag der Religionen“ ein. 15 Kirchen und Gemeinschaften werden am Sonntag, 19. Oktober, an 13 Standorten von 13 bis 16.30 Uhr unter dem Motto „LEBEN… in Begegnung“ die Türen von Gotteshäusern, Begegnungszentren, der Synagoge und einer Moschee öffnen, um auf diese Weise die religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt Graz erlebbar zu machen. Am Donnerstag fand die Programmpräsentation gemeinsam mit Vertreterinnen der Stadtregierung und der Holding statt.
Kostenlose Shuttle-Busse
Um alle Stationen gut erreichen zu können, führen die Holding Graz Linien kostenlose Shuttle-Busse ab Jakominiplatz, Regionalbus-Haltestelle Gleisdorfergasse. Eben dort, in der Steirerhof-Schleife, befindet sich ein Info-Stand, an dem ab Mittag alle Informationen rund um den „Tag der Religionen“ eingeholt werden können.
Unterschiedliche Glaubensgemeinschaften kennenlernen
Ob beim Meditieren im Sinne des Zen-Buddhismus, bei einer Führung durch die Jüdische Gemeinde oder beim Lauschen von Hymnen, Liedern und Chorgesängen der christlichen Kirchen – Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, neue spirituelle Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in das vielfältige, gemeinschaftlich gelebte Glaubensleben zu gewinnen. Neu in diesem Jahr: In einigen christlichen Kirchen gibt es bereits am Vormittag die Einladung, am Gottesdienst teilzunehmen und so die gelebte Praxis verschiedener Gemeinden mitzuerleben.
„Positives Echo“ nach erstem Durchlauf
Der „Tag der Religionen“ geht in Graz auf eine Initiative von Bürgermeisterin Elke Kahr und dem Interreligiösen Beirat sowie ComUnitySpirit zurück und wurde 2024 erstmals veranstaltet. „Die ‚Premiere‘ im September vorigen Jahres stieß auf sehr positives Echo, sodass auch für heuer – diesmal etwas später im Herbst – der ‚2. Tag der Religionen‘ fixiert wurde“, heißt es aus dem Büro der Grazer Bürgermeisterin.
Programm stellen die Religionsgemeinschaften selbst zusammen
Die Gestaltung des Programmes unter dem Motto „LEBEN… in Begegnung“ haben die jeweiligen Religionsgemeinschaften selbst übernommen, zum Teil auch kooperativ in ausgewählten Häusern. Der gemeinsame Abschluss findet wieder im Volksgarten statt, und zwar um 17 Uhr beim gemeinsam gepflanzten „Lebensbaum“ nahe dem Stupa. Hier wird der „Tag der Religionen“ – wie schon im Vorjahr – bei Musik, einigen Gedanken zu Frieden und Solidarität sowie einer „Agape“ ausklingen.
Statements
Bürgermeisterin Elke Kahr: „Religion kann Halt geben, bietet einen Wertehintergrund, fördert Gemeinschaft, gerade auch mit Blick auf sozialen Zusammenhalt. In Graz gibt es eine gute interreligiöse Tradition, seit Alfred Stingl, und diese findet sich im Tag der Religionen wieder.“
Inge Brenner, Repräsentantin des Interreligiösen Beirats: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung, um es mit dem Philosophen Martin Buber zu sagen. Der Interreligiöse Beirat lebt Begegnung, auch wenns nicht immer einfach ist, mit Respekt und Einfühlungsvermögen und im Dialog auf Augenhöhe. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, eine Botschaft des Miteinanders zu senden.“
Eva Wenig, Projektleiterin von „ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen“ und Koordinatorin des Interreligiösen Beirats: „Der Tag der Religionen zeigt eindrucksvoll, wie lebendig, offen und religiös vielfältig Graz ist. Er schafft die Möglichkeit der Begegnung, stärkt Vertrauen und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl. Alle sind eingeladen, Neues zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen.“