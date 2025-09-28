Graz investiert in indigenes Klimaprojekt am Amazonas mit 9.000 Euro

Die Stadt Graz unterstützt indigene Gemeinschaften am Rio Negro in Amazonien. Mit 9.000 Euro fördert die Stadt nachhaltige Projekte zum Schutz des Regenwaldes.

Die Stadt Graz bleibt ihrem Klimaversprechen treu. Bereits 1991 ist sie dem internationalen Klimabündnis beigetreten und hat damals ein Manifest unterzeichnet. Damit verpflichtete sich Graz, sowohl die indigenen Partner in Amazonasgebiet (Südamerika) zu unterstützen als auch die eigenen Treibhausgasemissionen zu verringern.

Unterstützung für indigene Gemeinschaften

Heuer wurde erneut ein Jahresbeitrag beschlossen: Graz investiert 9.000 Euro in das Projekt am Rio Negro in Amazonien. „Mit dem aktuellen Jahresbeitrag von 9.000 Euro unterstützt Graz die indigenen Gemeinschaften am Rio Negro beim Schutz des Regenwaldes, beim Aufbau nachhaltiger Wirtschaftsweisen sowie bei der Sicherung ihrer Rechte und Lebensgrundlagen. Das Projekt verknüpft lokales Wissen mit nachhaltigen Technologien und trägt damit aktiv zum globalen Klimaschutz bei“, so die Stadt Graz.

Schutz des Regenwaldes

Der Beitrag aus Graz ist ein wichtiges Signal, denn der Amazonas-Regenwald gilt als „grüne Lunge“ der Erde. Durch Abholzung, Bergbau und wirtschaftliche Ausbeutung ist er stark bedroht. Indigene Gemeinschaften vor Ort übernehmen eine zentrale Rolle beim Erhalt dieses einzigartigen Ökosystems.