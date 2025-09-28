Solidaritätsmarsch bringt Bim und Bus in Graz kurz zum Stehen

Wegen einer Versammlung in der Grazer Innenstadt kommt es am Samstag, 4. Oktober, zu kurzen Anhaltungen bei den Straßenbahnlinien 3 und 5 sowie bei der Buslinie 30.

Straßenbahn der Linie 5 auf Rasengleis: Am Samstag kommt es wegen des Solidaritätsmarsches in Graz zu kurzen Anhaltungen.

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, findet in Graz eine Versammlung zum Thema „Solidaritätsmarsch anlässlich 30 Jahre Megaphon“ statt. Laut Holding Graz kommt es dabei in der Innenstadt zu kurzen Anhaltungen bei den Linien 3, 5 und 30.

Betroffene Linien und Zeiten

Die Straßenbahnlinien 3 und 5 sind zwischen etwa 15.15 Uhr und 15.25 Uhr im Bereich Sackstraße betroffen. Für die Buslinie 30 kommt es von rund 15.25 Uhr bis 15.40 Uhr im Bereich Karmeliterplatz – Paulustorgasse zu Verzögerungen. „Alle Zeitangaben sind nur geschätzt und können sich aufgrund von Vorkommnissen während der Versammlung ändern“, betont die Holding Graz.

Strecke der Versammlung

Der Marsch startet um 15.15 Uhr am Mariahilferplatz. Von dort zieht der Zug über den Erich-Edegger-Steg zum Schloßbergplatz, weiter durch die Sackstraße, über den Hauptplatz und die Sporgasse bis hin zum Karmeliterplatz und der Paulustorgasse. Das Ziel ist das Volkskundemuseum.

Geduld in der Innenstadt gefragt

Die Holding Graz weist darauf hin, dass die Unterbrechungen nur kurz dauern. Dennoch sollten Fahrgäste etwas mehr Zeit einplanen, wenn sie am Samstagnachmittag mit den betroffenen Linien unterwegs sind.