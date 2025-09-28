Papa kämpft gegen Lungenkrebs: „Das Schöne in jedem Moment sehen“

„In der nächsten Zeit wird’s ein bisschen wilder für mich“ - mit diesen Worten begann für den zweifachen Vater Oliver R. ein schwerer Weg. Er kämpft nun seit Juni 2024 gegen den Krebs.

Die Diagnose Lungenkrebs hat das Leben von Oliver R. und seiner Familie komplett verändert. Jetzt bitten seine Frau, seine Kinder und enge Freunde um Unterstützung in dieser schweren Zeit.

Im Juni 2024 veränderte eine Diagnose alles: „Lungenkrebs“ trat in das Leben von Grazer Oliver R. Der sonst so lebensfrohe und hilfsbereite Mann bat damals seine Freunde um Verständnis: „In der nächsten Zeit wird’s ein bisschen wilder für mich.“ Seitdem kämpft der zweifache Vater unermüdlich. Chemotherapie, eine Operation mit Stimmbandverletzung und Bestrahlungen bestimmten seinen Alltag bis Jänner 2025. Doch die Krankheit ließ nicht nach. Am 1. Juni dieses Jahres erlitt Oliver einen spontanen Oberschenkelbruch. Kurz darauf kam die bittere Gewissheit: Metastasen.

Eine Familie hält zusammen

Trotz aller Rückschläge verlieren Oliver, seine Frau Jasmin und die beiden kleinen Kinder (2 und 5 Jahre) den Mut nicht. „Es ist erstaunlich und berührend zu sehen, wie alle Vier sich unermüdlich üben, das Schöne in jedem Moment zu sehen“, heißt es im Spendenaufruf. Jasmin wollte eigentlich im Herbst 2024 wieder arbeiten gehen. Doch weil sie Oliver pflegt und sich um die Kinder kümmert, musste sie ihren Job kündigen. Die Familie lebt derzeit von Kindergeld und Olivers Krankengeld. Öffentliche Förderungen wie Pflegegeld sind beantragt, reichen aber nicht aus.

Kosten sprengen alle Grenzen

Neben den klassischen medizinischen Behandlungen versucht die Familie auch ganzheitliche Therapien – diese werden nicht von der Krankenkasse übernommen. „Die finanzielle Situation wird zunehmend schwieriger“, heißt es. Die Behandlungskosten steigen stetig. Um Oliver wichtige Therapien zu ermöglichen und die Kinder zu unterstützen, haben enge Freunde eine GoFundMe-Kampagne gestartet. Bereits mehr als 52.000 Euro wurden gespendet – das Ziel liegt bei 108.000 Euro.

Freundeskreis bittet um Hilfe

Freundin Katharina erklärt: „Diesen Spendenaufruf zu versenden, ist gerade einfach eine Möglichkeit, meinen Freunden aktiv zu helfen.“ Sie betont: „Die eingehenden Spenden fließen zu 100 % an Oliver und Jasmin sowie von diesen gewissenhaft genutzt.“ Jeder Beitrag zählt. „Wir danken jeder und jedem herzlich, die und der sich allein schon die Zeit genommen hat, unser Anliegen zu lesen, für das Mitgefühl und freuen uns über alle guten Wünsche“, heißt es abschließend.