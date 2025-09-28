Last-Minute-Treffer: Sturm feiert knappen Sieg über Hartberg

Der SK Sturm Graz feierte in der Merkur Arena einen Last-Minute-Sieg gegen den TSV Hartberg. Erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer zum 1:0.

Die Partie in Graz startete schwungvoll und mit vielen Zweikämpfen. Bei Sturm standen JP Hödl und Leon Grgić neu in der Startelf. Die ersten gefährlichen Szenen hatten aber die Gäste aus Hartberg: Schon in den Anfangsminuten prüften Elias Havel und Lukas Spendlhofer den Grazer Tormann Oliver Christensen. Danach wurde Sturm stärker – die größte Möglichkeit vor der Pause vergab Grgić, der knapp am langen Eck vorbeischoss.

Querlatte und knappe Abschlüsse

Auch nach dem Seitenwechsel legten die Grazer los. Seedy Jatta köpfelte nach einer Ecke an die Latte, kurz darauf verfehlte Grgić das Tor nur um wenige Zentimeter. Doch auch Hartberg blieb gefährlich: Über schnelle Konter kamen Elias Havel und Lukas Fridrikas zu Chancen. Sturm lief immer wieder gegen die tief stehenden Oststeirer an.

Neun Minuten Nachspielzeit

Das Spiel blieb lange torlos. Tomi Horvat probierte es in Minute 74 aus der Distanz, sein Schuss ging knapp daneben. Aufgrund von Verletzungspausen und einem technischen Problem bei den Schiedsrichter-Mikros zeigte der vierte Offizielle neun Minuten Nachspielzeit an. Das Stadion hielt die Luft an.

Ekstase in Minute 95

Dann die Erlösung für Sturm: Ein Freistoß von Tomi Horvat landete nach einem Gestocher im Hartberger Strafraum im Tor. Offiziell wurde der Treffer als Eigentor gewertet. Die Merkur Arena bebte, die Fans feierten den verdienten 1:0-Heimsieg.