250 Kilo Fische aus Grazer Mühlgang gerettet

Rund 250 Kilo Fische konnten nach Problemen bei der Revision des Mühlganges in Graz gerettet werden. Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher bedankt sich bei allen Helfern.

Am Sonntag, dem 28. September 2025, kam es in Graz zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Nach dem Ablassen des Wassers im Mühlgang zur jährlichen Reinigung sammelten sich auf Höhe der Puchstraße unzählige kleine Fische in einer großen Lache. Dort drohten sie, ohne Sauerstoff zu ersticken.

Alarm durch Tierhilfe Steiermark

Die Tierhilfe Steiermark schlug bei KFG-Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher Alarm. Sofort rückten das Mühlgang Konsortium, der Arbeiterfischereiverein sowie freiwillige Helfer wie die Tierschützerin Kathi Wenusch aus. „Umgehend wurde mit Hilfe einer Luftpumpe Sauerstoff in das Wasser eingeleitet, um die Fische am Leben zu erhalten und zu retten. Nun wird auch wieder Wasser in den Mühlgang eingeleitet“, schildert Schönbacher.

250 Kilo Fische gerettet

Rund 250 Kilogramm Fisch konnten durch den raschen Einsatz geborgen und in sicheres Gewässer gebracht werden. Schönbacher erklärt weiter: „Wie es genau zu den Umständen gekommen ist, ist bislang leider unklar, aber es wurde sofort seitens des Mühlgang Konsortiums und dem Arbeiterfischereiverein eine Evaluierung beschlossen, um einen solchen Vorfall in Zukunft auszuschließen!“ Besonders hebt die Tierschutzstadträtin die gute Zusammenarbeit hervor: „Mein Dank gilt allen, die sich heute so schnell auf den Weg gemacht und sofort mitgeholfen haben, um die Fische zu retten. Nur durch die schnelle Alarmierung und die gute Zusammenarbeit konnte dies gelingen!“

Amtstierärztin sofort vor Ort

Auch die diensthabende Amtstierärztin des Veterinärreferates war umgehend vor Ort und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen für die Tiere ein. Eine offizielle Zuständigkeit hat das Veterinärreferat in diesem Bereich allerdings nicht.