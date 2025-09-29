Nach Schließung: Welle der Hilfe für Grazer Kult-Lokal „Legüm“

Nach der plötzlichen Schließung des Grazer Kult-Lokals „Legüm“ erlebt Betreiber Florian Lüdtke eine Welle der Solidarität. Ein Crowdfunding soll helfen, die größten finanziellen Hürden zu überwinden.

Es war ein Ort der Begegnung, ein Platz, an dem Studierende, Familien und Pensionisten gemeinsam an Tischen saßen: Das „Legüm“ in der Bürgergasse. Mit Preisen ab 50 Cent für Kaffee und 3,50 Euro für ein Mittagessen wollte Betreiber Florian Lüdtke zeigen, dass gutes und gesundes Essen für alle leistbar sein kann. Nun ist das Bistro geschlossen und der Traum zerplatzt. Die Nachricht kam für viele wie ein Schock: „Wir haben ab sofort geschlossen“, hieß es am Samstag, dem 27. September, in einer Mitteilung des Lokals, 5 Minuten hat berichtet. Probleme mit der Baubehörde und rechtliche Auseinandersetzungen zwangen das junge Team zum Aus. „Das reißt uns den Boden unter den Füßen weg und hinterlässt einen großen Schuldenberg“, so Lüdtke. Elf Angestellte mussten ihren Job verlieren.

Ein Bistro als Herzstück

Das „Legüm“ hatte sich zur Aufgabe gemacht, mehr als nur ein Lokal sein. „Es war ein Projekt mit Seele“, so bekamen Bedürftige und Kinder unter zwölf Jahren kostenlos Mahlzeiten, Gäste konnten über Wertmarken Essen spenden. „Wir wollten Menschen zusammenbringen, egal ob Student oder Pensionist“, erinnert sich Lüdtke. Viele Geschichten zeugen davon, wie sehr das Lokal Herzen berührt hat, bis hin zu jenen Gästen, die dort Trost nach persönlichen Verlusten fanden.

Crowdfunding als letzter Hoffnungsschimmer

Jetzt wagt Lüdtke einen Schritt, der ihm nicht leichtfällt: Er hat eine Unterstützungsseite gestartet. „Es fühlt sich nicht richtig an, als Kleinunternehmer um Hilfe zu bitten, vor allem nicht von fremden Menschen. Aber wir schaffen es nicht allein.“ Die Einnahmen sollen für Rechtsbeistand, Steuerberatung, die Abwicklung des Betriebs und offene Kreditraten verwendet werden. Insgesamt belaufen sich die Schulden auf rund 50.000 Euro.

Dank und überwältigende Reaktionen

Die Resonanz ist bereits enorm: „Wir sind vollkommen überwältigt von euren Nachrichten“, schreibt das Team. Hunderte Meldungen von Gästen, Unterstützerinnen und Fremden zeigen, wie sehr das „Legüm“ in nur wenigen Monaten die Menschen bewegt hat. „Bitte verzeiht, dass wir nicht auf jede persönlich antworten können. Aber wir danken euch von Herzen und hoffen, dass wir eines Tages mit neuer Kraft zurückkehren.“