So machen die Deutschen Graz für Touristen „gschmackig“

Welt.de hat Graz besucht und viele Institutionen der Stadt unter die Lupe genommen. So wird Graz als spannender Mix aus Tradition und Moderne beschrieben. Zu den Empfehlungen zählen u. a. das Kunsthaus und der Schlossberg.

Europa lässt sich wunderbar mit der Bahn entdecken, so schreibt es welt.de, die Graz genauer unter die Lupe genommen haben. Österreichs zweitgrößte Stadt sei eine gelungene Mischung aus historischer Altstadt, moderner Architektur und jungem Lebensgefühl. Die Lobeshymne auf die Murmetropole wird sogar mit der Frage: „Taugt Graz sogar als Ersatz für Wien?“ gekrönt.

UNESCO-Altstadt trifft „Friendly Alien“

„Die Murmetropole ist eine spannende Mischung aus Weltkulturerbe und moderner Architektur und damit ein attraktives Ziel für deutsche Touristen.“ Im Bericht werden zahlreiche Grazer Highlights empfohlen: das futuristische Kunsthaus, die schwimmende Murinsel, der Schlossberg mit Uhrturm, die Altstadt mit ihren Renaissance-Bauten und versteckten Arkadenhöfen. Auch kulinarisch wird Graz als besonders vielseitig beschrieben, von den legendären Brötchen bei „Frankowitsch“ bis zum Krauthäuptel-Salat mit Kürbiskernöl. Darüber hinaus hebt welt.de die Szene im Lendviertel hervor, das sich vom einstigen Rotlichtviertel zum Treffpunkt für Studierende, Kreative und Nachtschwärmer entwickelt hat. Hotels wie das Boutiquehotel „Kai 36“ oder das „Hotel Daniel“ am Bahnhof runden den Reisetipp ab.

Kulinarik und Anreise

Bekannt ist sei Graz aber vor allem für seine regionale Küche vom Grazer Krauthäuptel-Salat über Kürbiskernöl bis hin zu den legendären Grazer Brötchen. Wer Süßes liebt, solle die „Sissi-Busserl“ aus der Hofbäckerei Edegger-Tax probieren. Abends lockt das Lendviertel mit internationaler Küche und Szene-Lokalen wie der „Scherbe“. Von Berlin oder Dresden erreiche man laut welt.de Graz bequem im Nachtzug, von Frankfurt über München dauert die Reise rund neun Stunden. „Direkt am Bahnhof liegt das „Hotel Daniel“ im Design der 1950er-Jahre, in der Altstadt punktet das Boutiquehotel „Kai 36“ mit Pool am Schlossberg“. Fazit für das deutsche Format: „Graz ist keine Kopie von Wien, sondern eine eigenständige, charmante Stadt voller Gegensätze: Altstadtidylle und Avantgarde, südliches Flair und studentische Lebendigkeit. Wer Europa mit der Bahn entdecken will, findet hier ein Ziel, das mehr als nur eine Alternative zur Hauptstadt ist.“