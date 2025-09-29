Krampuslauf kehrt zurück: 900 Krampen erobern wieder die Grazer City

Nach fünf Jahren Pause feiert der Krampuslauf am 16. November ein Comeback, mit neuem Standort, internationalem Flair und einem modernen Rahmenprogramm.

Es wird wieder furchterregend in Graz: Nach fünfjähriger Pause kehrt der Krampuslauf in die Innenstadt zurück. Am 16. November stürmen mehr als 900 Krampusse aus ganz Europa den Freiheitsplatz und sorgen für eine Mischung aus Gänsehaut und Spaß. Wo zuletzt Stille herrschte, wird es laut Veranstalter diesmal wild, laut und spektakulär.

Ein Comeback mit neuem Konzept

Dass der Lauf überhaupt wieder stattfindet, ist vor allem Unternehmer René Neubauer zu verdanken. Mit seiner auf Zelte spezialisierten Firma organisiert er die Rückkehr des traditionsreichen Spektakels. Dabei setzt er auf eine spannende Mischung: Alte Bräuche treffen auf moderne Elemente wie Streetfood-Stände, Live-Musik und ein Kinderprogramm in der „Bucklkraxn“. Damit wird das Fest nicht nur für Schaulustige, sondern auch für Familien attraktiv. Anders als früher kommt der Krampuslauf ohne direkte finanzielle Unterstützung der Stadt aus. Statt der üblichen Subventionen gibt es lediglich Hilfe im Marketing, eine pragmatische Lösung, die dennoch ein Großevent möglich macht.

Krampusfieber rund um Graz

Der Freiheitsplatz ist diesmal das Herzstück, doch das Krampusfieber erfasst auch das Umland. Schon am 14. November ziehen Neubauers Krampusse durch Gratwein-Straßengel. Nur einen Tag später, am 15. November, finden gleich drei Läufe in Übelbach, Vasoldsberg und Premstätten statt. In Graz selbst bleibt der Hasnerplatz eine fixe Adresse für den kleineren Familien-Krampuslauf, der am 29. November über die Bühne geht.

Adventstimmung gleich danach

Der große Krampuslauf eröffnet quasi die Wintersaison in der steirischen Hauptstadt. Nur wenige Tage später startet der Grazer Advent offiziell am 21. November: Zwischen Schlossberg und Nikolaiplatz öffnen die Weihnachtsmärkte, Glühwein und Lebkuchen erfüllen die Gassen. Bereits am 14. November lädt die Grazer Winterwelt zum Eislaufen ein, ein Highlight für Jung und Alt.