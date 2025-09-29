St. Leonhard: Viele Parkplätze künftig nur für Anrainer reserviert

In St. Leonhard wird Anwohnerparken eingeführt: Rund 25 % der Stellplätze sind künftig für Bewohner reserviert. Damit entsteht das größte Anwohnerparkgebiet in Graz, Entlastung inklusive.

Rund um die Herz-Jesu-Kirche soll es künftig mehr Parkplätze für Anrainer geben.

Nach dem Univiertel und dem Neutorviertel wird nun auch in St. Leonhard Anwohnerparken eingeführt. Damit erfüllt die Stadt einen langjährigen Wunsch vieler Bewohner. Rund ein Viertel der Stellplätze wird künftig für Anwohner reserviert, mehr erlaubt das Gesetz nicht.

Spürbare Entlastung für Anrainer

„Das Anwohner:innenparken sorgt dafür, dass Menschen, die hier leben, auch tatsächlich einen Platz in ihrer Nähe finden. Es ist eine sinnvolle Maßnahme, die den Alltag spürbar erleichtert – genau darum geht es“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Auch Bezirksvorsteher Andreas Nitsche (KPÖ) begrüßt die Entscheidung: „Mit der Umsetzung wird ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität gesetzt. Der Bezirksrat sieht darin ein klares Zeichen für eine bürgernahe Verkehrspolitik.“

©Stadt Graz/Stadtvermessung/Online Services Rund 25 Prozent der Stellplätze sind künftig für Bewohner reserviert.

Gebiet reicht bis ins Herz-Jesu-Viertel

Das geplante Anwohnerparkgebiet umfasst weite Teile des Herz-Jesu-Viertels sowie kleinere Teile von Waltendorf. Bevor Schilder aufgestellt werden, analysiert die Stadt Auslastung, Parkdruck und Nahversorgung, auch Arztpraxen sollen berücksichtigt werden. Bereits Anfang kommenden Jahres sollen die neuen Parkplätze verfügbar sein.

Fakten im Überblick 25 % der Stellplätze für Anwohner reserviert

Keine zusätzlichen Anträge oder Kosten für Berechtigte

Bestehende Ausnahmegenehmigungen gelten automatisch

Auch Menschen mit Behinderung (§ 29b StVO) sind berechtigt

Stellplätze werden mit Tafeln klar gekennzeichnet

Mit St. Leonhard entsteht das größte Anwohnerparkgebiet in Graz. Ziel ist eine gerechtere Verteilung des öffentlichen Raums und eine spürbare Entlastung in einem stark nachgefragten Wohnbezirk.