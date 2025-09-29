Erneuter Unfall mit Straßenbahn: 89-Jährige schwer verletzt

Nach dem tödlichen Unfall in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in der Vorwoche ist es am Montagnachmittag erneut zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn gekommen. Eine 89-jährige Grazerin wurde dabei schwer verletzt.

Am 24. September 2025 kam es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem tödlichen Straßenbahnunfall: Eine 59-jährige sehbehinderte Frau wurde von einer Garnitur erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Nur wenige Tage später ereignete sich nun am Südtiroler Platz erneut ein Unfall mit einer Bim.

Unfall am Südtiroler Platz

Am Montag, dem 29. September 2025, gegen 14.30 Uhr fuhr eine 89-jährige Radfahrerin am Südtiroler Platz in Richtung Osten. Als sie eine nachfahrende Bim bemerkte, wich sie nach rechts aus und stieg mit einem Fuß vom Fahrrad ab, um die Garnitur vorbeizulassen. Dabei dürfte sie dennoch von der Straßenbahn touchiert worden sein. Die Frau kam zu Sturz und zog sich eine schwere Ellbogenverletzung am linken Arm zu. Sie wurde ins LKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen. Die Polizei führt weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.