„BILLA PLUS“-Filiale wird umgebaut: Was Kunden dort künftig erwartet

Beim BILLA PLUS am Grazer Schönaugürtel 26 stehen Kunden derzeit vor verschlossenen Türen. Was einst ein beliebter Supermarkt war, gleicht nun einer großen Baustelle. Denn: Die Filiale wird umgebaut. Wir haben für euch nachgefragt, wann der Supermarkt wieder öffnet und welche Neuerungen er nach dem Umbau bereithält.

BILLA PLUS soll nach Umbau im Dezember öffnen

Der Markt in Graz ist bereits seit den 80er Jahren in Betrieb. Der frühere Merkur wurde in den 20ern auf BILLA PLUS umgestellt. Seit 20. August ist der Supermarkt nun wegen Umbaus geschlossen. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es von REWE: „Im Zuge dieses Umbaus wird die Verkaufsfläche erweitert und eine großzügige Glasfassade für bessere Belichtung errichtet. Dadurch wird der Markt deutlich heller und freundlicher. Ebenso wird der Obst- und Gemüsebereich vergrößert und dadurch mehr Platz für regionale Produkte geschaffen. Technisch kommt es zu einer Kernsanierung des gesamten Gebäudes, wodurch der Markt auf den letzten Stand der Technik gebracht wird.“ Mitte Dezember soll der Supermarkt dann wieder öffnen können.