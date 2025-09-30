Darum leuchtet der Grazer Uhrturm mehrere Tage pink

Für insgesamt neun Tage wird der Uhrturm am Grazer Schloßberg in Pink leuchten. Hinter der besonderen Beleuchtung steckt eine Aktion mit ernstem Hintergrund.

Wenn der Grazer Uhrturm in kräftigem Pink erstrahlt, hat das einen wichtigen Grund: Von 1. bis 9. Oktober beteiligt sich die Stadt Graz erneut an der internationalen Aktion „Global Illumination“ und setzt damit ein weithin sichtbares Zeichen für die Bedeutung der Brustkrebsvorsorge nach dem Ansatz Global denken, lokal handeln.

©Stadt Graz/Fischer Graz beteiligt sich erneut an der internationalen Aktion „Global Illumination“ und setzt damit ein weithin sichtbares Zeichen für die Bedeutung der Brustkrebsvorsorge.

Häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich

Unter dem Motto „Sorgt vor und schaut auf euch!“ soll die rosa Beleuchtung nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern Frauen ermutigen, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Denn Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich: Etwa jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens betroffen. Früh erkannt, sind die Heilungschancen jedoch sehr gut – ein Grund mehr, auf Vorsorge und regelmäßige Untersuchungen hinzuweisen.

Stadt Graz will Bewusstsein schaffen

„Wie wichtig Vorsorge ist, muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Mit der Pink-Ribbon-Aktion beteiligt sich die Stadt Graz, um gemeinsam Bewusstsein zu schaffen und daran zu erinnern, wie wichtig es ist, auf sich zu schauen und Angebote der Früherkennung wahrzunehmen. Dank des Engagements der Krebshilfe Steiermark und vieler Unterstützer:innen gelingt es Jahr für Jahr, dass im wahrsten Sinne des Wortes vielen ein Licht aufgeht“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.