Neuer Primar am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz

Dr. Stefan Heschl bringt langjährige Erfahrung mit und war zuletzt als Oberarzt am Universitätsklinikum Graz tätig. Seine fachliche Kompetenz, sein Engagement für patientenorientierte Medizin und seine Führungsqualitäten machen ihn zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Position. „Wir freuen uns sehr, mit Dr. Heschl einen ausgewiesenen Experten für unser Haus gewonnen zu haben, der die Werte unseres Hauses entscheidend mitträgt“, so Oliver Szmej, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Graz.