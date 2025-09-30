/ ©Barmherzige Brüder Graz
Neuer Primar am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz
Mit 1. Oktober 2025 übernimmt Prim. Dr. Stefan Heschl die Leitung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz.
Dr. Stefan Heschl bringt langjährige Erfahrung mit und war zuletzt als Oberarzt am Universitätsklinikum Graz tätig. Seine fachliche Kompetenz, sein Engagement für patientenorientierte Medizin und seine Führungsqualitäten machen ihn zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Position. „Wir freuen uns sehr, mit Dr. Heschl einen ausgewiesenen Experten für unser Haus gewonnen zu haben, der die Werte unseres Hauses entscheidend mitträgt“, so Oliver Szmej, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Graz.
