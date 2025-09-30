NEOS fordern volle Transparenz bei Beraterverträgen

Die Bestellung von Ex-Holding-Chef Wolfgang Malik zum Flughafen-Aufsichtsrat sorgt für Diskussionen in der Grazer Stadtpolitik. Ein möglicher Beratervertrag erhitzt zusätzlich die Gemüter. NEOS orten fehlende Transparenz.

Die Debatte um den künftigen Job von Ex-Holding-Graz-Chef Wolfgang Malik sorgt für Unmut bei den NEOS. Wie 5 Minuten berichtete, soll Malik ab 1. Jänner 2026 den Vorsitz in einem neu geschaffenen Aufsichtsrat des Flughafens Graz übernehmen. Zusätzlich steht ein Beratervertrag im Raum. Für die NEOS ist das „ein Skandal und ein weiterer Beleg für mangelnde Transparenz in der Stadtpolitik“.

NEOS: „Ein neues Ausgedinge“

„An Dreistigkeit kaum zu überbieten“, sagt NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner, Obmann des Kontrollausschusses. Die Stadtregierung habe ein „Ausgedinge für Malik“ geschaffen, ohne öffentliche Ausschreibung, ohne Debatte im Gemeinderat. Schon 2024 habe der Stadtrechnungshof volle Transparenz bei Beraterverträgen eingefordert. „Doch bis heute ist nichts passiert. Statt echten Reformen gibt es von Stadtrat Manfred Eber nur Lippenbekenntnisse“, kritisiert Pointner.

Die NEOS legen drei zentrale Punkte vor: Reformen statt Versorgungsposten: Die Empfehlungen des Stadtrechnungshofes müssten endlich umgesetzt werden.

Transparenz statt Freunderlwirtschaft: Aufsichtsratsposten und Berater:innenverträge sollen öffentlich ausgeschrieben und nachvollziehbar gemacht werden.

Aufgabenkritik statt Weiterwursteln: Alle städtischen Unternehmen brauchen klare Zukunftskonzepte und Strukturen, um Einsparungen möglich zu machen.

Transparenzbericht gefordert

Pointner fordert zudem einen jährlichen Transparenzbericht, der sämtliche Beraterverträge und deren Kosten in Stadt und Holding offenlegt. „Der Flughafen wie auch alle anderen Unternehmen der Stadt brauchen endlich ein klares Zukunftskonzept und saubere Strukturen. An einer echten Aufgabenkritik führt kein Weg vorbei“, so Pointner.