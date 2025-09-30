Post eröffnet größte 24/7 Selbstbedienungsfiliale Österreichs in Graz

Die Österreichische Post AG hat in der Idlhofgasse 37 die erste Selbstbedienungsfiliale in Graz eröffnet und gleichzeitig die größte in ganz Österreich, mit mehr als 1.300 Abholfächern.

Das Konzept: Die Kunden sind nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden. Ob frühmorgens, spätabends oder am Wochenende, Pakete stehen jederzeit zur Verfügung. Neben der großen Poststation mit 1.300 Fächern gibt es zwei Versandstationen für frankierte Sendungen oder Retouren.

Flexibler Schalter für die Hochsaison

Ein besonderes Service ist der flexible Schalter. In der Vorweihnachtszeit, wenn die Paketmengen explodieren, kann er mit Mitarbeiter besetzt werden. So ist auch die Abholung von Sperrgut möglich, das in einer normalen Poststation keinen Platz findet. Gleichzeitig sollen die umliegenden Filialen spürbar entlastet werden. Die neue Filiale wurde feierlich von Bürgermeisterin Elke Kahr und Post-Vorstand Peter Umundum eröffnet. „Die SB-Filiale ist eine gute Ergänzung, ganz besonders für jene, die zu den üblichen Öffnungszeiten arbeiten“, sagte Kahr. Umundum betonte den Innovationscharakter: „Als gebürtiger Steirer freut es mich besonders, dass wir in Graz die größte SB-Filiale Österreichs eröffnen. Damit setzen wir neue Maßstäbe in puncto Convenience.“

©Robert Frankl Die Postfiliale in Graz hat 1300 Abholfächer und ist rund um die Uhr geöffnet.

Nachhaltig und modern gestaltet

Auf 210 Quadratmetern bietet die Filiale nicht nur Platz, sondern auch Komfort. Helle Gestaltung, moderne Technik und nachhaltige Holzverkleidungen sollen eine angenehme Atmosphäre schaffen. Mit dem Standort will die Post zeigen, wie moderne Dienstleistungen heute aussehen: effizient, nachhaltig und rund um die Uhr verfügbar. Für den Grazer Bezirk Gries bedeutet die Eröffnung eine Aufwertung: Bewohner können ihre Pakete flexibel und ohne lange Wege abholen. Gerade in einem Stadtteil mit hoher Dichte an Haushalten ist die Erreichbarkeit entscheidend. Mit der neuen 24/7-Filiale will die Post die steigenden Paketmengen besser abwickeln und den Alltag erleichtern.