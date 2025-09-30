Unterwasserrugby: Grazer U15-Talente holen Gold und Silber in Göttingen

Glanzvolle Bilanz für den STC Graz: Drei junge Unterwasserrugby-Spieler kehrten am Wochenende von der Deutschen Jugendmeisterschaft in Göttingen mit einem Meistertitel und einem Vizemeistertitel zurück.

Sonya Schink, Xaver-Elian Dvlornik und Max Sieder verstärkten auf Einladung den TSV Malsch, eine Mannschaft, die bislang ohne Sieg war. Mit den Grazer Legionär gelang jedoch die Sensation: Das Team holte in der Altersklasse U15 den Titel und krönte sich damit überraschend zum Deutschen Meister.

Silber in der U18

Doch die Erfolgsgeschichte ging noch weiter: Schink und Sieder kamen zusätzlich in der U18 zum Einsatz. Auch hier zeigten die Grazer ihr Können und erreichten mit ihrer Mannschaft den zweiten Platz. Damit nahmen sie neben Gold auch Silber mit nach Hause.„Unsere Nachwuchsspieler haben nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch wichtige internationale Erfahrungen gesammelt“, betonte Trainer Benjamin Grausner, der gemeinsam mit Miriam Dornik die Jugendlichen betreute. Neben Medaillen und Urkunden nahmen die drei Talente auch neue Freundschaften und wertvolle Eindrücke aus Göttingen mit.