„Legüm“-Schließung: Betreiber spricht erstmals über die Gründe

Für viele kam die Nachricht über die Schließung sehr überraschend. Jetzt meldet sich der Betreiber zu Wort und schildert seine Sicht der Dinge und seine Beweggründe.

Die plötzliche Schließung des Lokals „Legüm“ in der Bürgergasse hat in Graz für großes Aufsehen gesorgt. Betreiber Florian Lüdtke spricht von einem „Schockmoment“ für sein Team und die Gäste. Binnen Stunden erreichte ihn eine Welle der Solidarität: Unterstützer haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um die finanziellen Folgen abzufedern. Rund 50.000 Euro Schulden lasten derzeit auf dem 30-Jährigen. Das „Legüm“ war nicht nur ein Bistro, sondern für viele ein Ort der Begegnung. Studierende, Pensionisten und Familien saßen hier nebeneinander, Bedürftige und Kinder unter zwölf Jahren bekamen Mahlzeiten kostenlos. Kaffee ab einem Euro, warme Speisen ab 3,50 Euro – so wollte Lüdtke beweisen, dass gesundes Essen leistbar sein kann.

Behördliche Hürden als Auslöser

Endgültig schließen musste Lüdtke, nachdem ihm Mitte September von der Baubehörde eine abweichende Widmung für das Lokal mitgeteilt wurde. Binnen drei Wochen sollte er teure Baupläne und Gutachten nachreichen. Angesichts hoher Kosten, Umsatzausfällen und eines unklaren Ausgangs sah er keinen anderen Weg als das Aus. Besonders bitter: Frühere Betriebe wie das „Herr Karl“ oder das „Domizil“ konnten in denselben Räumlichkeiten jahrelang ohne Beanstandung Gastronomie betreiben. Ein Auszug der Behörde zeigt, dass die Widmung 2018 geändert wurde, Monate nach dem Einzug des „Herr Karl“. Weder damals noch beim Vertragsabschluss 2024 sei diese Information weitergegeben worden. Lüdtke spricht von „fehlender Transparenz“ und fordert mehr Rechtssicherheit für kleine Betriebe.

Kritik an der Hausverwaltung

Auch gegenüber der Hausverwaltung erhebt der Betreiber Vorwürfe. Vereinbarte Arbeiten seien wegen nicht genehmigter Installationen in anderen Gebäudeteilen jahrelang verzögert worden. Zudem berichtet eine Mitarbeiterin von einer verstörenden Aussage: Eine Vertreterin der Hausverwaltung habe in ihrer Anwesenheit geäußert, auf das schnelle Scheitern des Lokals gewettet zu haben.

Blick nach vorne

Die Schließung erinnert an einen ähnlichen Fall aus 2011, als ein „Bar Projekt“ trotz jahrzehntelanger Nutzung schließen musste. Lüdtke selbst will sich nun auf rechtliche Schritte konzentrieren und hofft, das „Legüm“ in einigen Jahren an einem neuen Standort wieder aufbauen zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 19:29 Uhr aktualisiert