TU Graz: Qualitätsmanagement erneut zertifiziert

Große Anerkennung für die TU Graz: Das Qualitätsmanagement der Universität wurde von der AQ Austria, der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung, erneut zertifiziert und das ohne Auflagen für die kommenden sieben Jahre. Seit 2011 stellt sich die TU Graz regelmäßig diesem externen Prüfverfahren. Damals war sie die erste österreichische Universität, deren Qualitätsmanagement von internationalen Experten begutachtet und zertifiziert wurde. Seither wird die Re-Zertifizierung alle sieben Jahre fällig, nach 2018 nun erneut erfolgreich 2025.

Lob für Hochschulkultur

Das aktuelle Verfahren umfasste einen zweitägigen Vor-Ort-Besuch mit 14 Gesprächsrunden. Gutachter sprachen mit Leitung, Mitarbeitenden, Studierenden und Absolventen über Lehre, Forschung, Weiterbildung, Internationalisierung und gesellschaftliche Verantwortung. Im Abschlussbericht hoben die Prüfer das System als „tragfähig, wirksam und zukunftsorientiert“ hervor. Besonders positiv bewertet wurden die reflektierte, konsensorientierte Hochschulkultur sowie das Engagement aller Beteiligten.

Rektor zeigt sich erfreut

TU-Rektor Horst Bischof bedankte sich bei allen, die zur erfolgreichen Re-Zertifizierung beigetragen haben: „Erfolgreiches Qualitätsmanagement ist ein Garant für die positive Entwicklung unserer Universität. Diese Zertifizierung ist unsere Visitenkarte für höchste Standards in Forschung, Lehre und Administration.“ Das Gutachter -Team bestand aus hochkarätigen Experten, darunter Vertreter der TU Braunschweig, ETH Zürich, Universität Luxemburg, TU Berlin sowie eine Studierendenvertreterin der TU Wien. Darüber hinaus widmete sich die TU Graz freiwillig dem Thema wissenschaftliche Integrität in Studium, Lehre und Forschung. Die Empfehlungen dazu sollen als Grundlage für künftige Verbesserungen dienen.