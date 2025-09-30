Säugling tot in Graz entdeckt: Polizei gibt nähere Infos bekannt

Ein tragischer Fund erschütterte am Dienstag den Bezirk Wetzelsdorf: Auf dem Dach eines Carports wurde der leblose Körper eines Neugeborenen entdeckt. Ein Nachbar alarmierte die Polizei, die den Tod des Säuglings bestätigte.

Die Ermittlungen führten rasch zu einer 20-jährigen Frau, die im betroffenen Mehrparteienhaus lebt. Sie wurde noch am Nachmittag ausgeforscht und festgenommen. Die junge Frau gab an, den Buben am späten Montagabend, dem 29. September, allein in ihrer Wohnung zur Welt gebracht zu haben. Von der Schwangerschaft habe weder sie selbst noch ihr Umfeld gewusst. Nach der Geburt dürfte sie das Kind aus einem Dachfenster geworfen haben. Das Neugeborene landete auf dem Carport-Dach, wo es am Dienstag von einem Nachbarn entdeckt wurde.

Medizinische Versorgung und Obduktion

Die 20-Jährige wurde medizinisch und psychologisch betreut und ins LKH Graz eingeliefert, wo sie am Abend operiert werden musste. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete ihre Festnahme sowie eine Untersuchung an. Die Gerichtsmedizin wurde mit einem Lokalaugenschein und der Obduktion des Säuglings beauftragt. Diese soll klären, ob das Kind lebend zur Welt kam oder bereits tot geboren wurde. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt nun zu den genauen Umständen. Neben Spurenanalysen und Umfeldbefragungen steht auch die Frage nach dem Kindesvater im Raum. Erste Hinweise gibt es bereits, allerdings habe dieser nicht im selben Haushalt gewohnt.

