Graz passt Budget 2026 an: Wo gespart und wo gefördert wird

Im kommenden Gemeinderat im Oktober wird die Stadt Graz für das Budgetjahr 2026 Einsparungen in Höhe von 7 Millionen Euro beschließen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Stadt.

Nach dem vor Sommer präsentierten Strategiebericht 2025 gibt es nun einen weiteren Schritt für einen stabilen Budgetpfad. Die Basis der Budgetanpassung bilden zwei zentrale Maßnahmen: Erstens werden für die Budgets die Werte des Jahres 2025 als Basis angenommen, es wird somit keine Valorisierung geben. Zudem müssen alle Bereiche im Jahr 2026 1,4 Prozent einsparen. „Durch diese Vorgangsweise wird gewährleistet, dass die Einsparungen für alle Bereiche überschaubar und verkraftbar bleiben“, heißt es aus dem Büro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Die letzten Einsparungen für das kommende Jahr

„Damit muss jeder einen Beitrag leisten, aber in einem Maß, das für die Bevölkerung und Verwaltung handhabbar ist. Es geht nicht darum, Strukturen zu zerstören, sondern uns geht es darum, Strukturen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig budgetär umsichtig zu agieren“, betont Finanzstadtrat Manfred Eber. „Wir müssen Schritte setzen, um die Liquidität der Stadt auch weiterhin zu gewährleisten. Diese Einsparungen sind – Stand heute – die letzten für das kommende Jahr. Doch auch in Zukunft werden weitere Maßnahmen notwendig sein, um die Finanzen der Stadt weiterhin stabil zu halten“, so Eber.

„Wissen nicht, welche Entwicklungen noch von Land und Bund kommen“

„Wir haben für 2026 einen kleinen Spielraum eingeplant, um flexibel reagieren zu können, wenn einzelne Bereiche in Engpässe geraten. Gleichzeitig bleibt der Budgetprozess dynamisch: Wir wissen nicht, welche Entwicklungen noch von Land und Bund kommen und welche Auswirkungen diese auf das städtische Budget haben. Gerade deshalb brauchen die Gemeinden und Städte endlich Klarheit. Es ist höchste Zeit, dass Bund und Land ihre Verantwortung wahrnehmen“, betont Eber mit Blick auf die vergangene Steuerreform der Bundesregierung, die ohne Gegenfinanzierung abgeschlossen wurde (zusätzliche Kosten für den Bund: 8 Milliarden Euro pro Jahr; Entgang aus Ertragsanteile für die Stadt Graz zwischen 30 und 40 Millionen jährlich) sowie eine gerechte Lastenverteilung zwischen Bund, Land und Gemeinden hinsichtlich der anhaltenden Verhandlungen zum Stabilitätspakt. „So hat beispielsweise auch die Stadt Wien aufgrund dieser Unsicherheiten kürzlich bekanntgeben, ihren Budgetbeschluss zu verschieben“, heißt es in der Aussendung.

Weitere Maßnahmen Neben den allgemeinen Anpassungen ergeben sich folgende zusätzliche Einsparungen: Beteiligungen: Einsparungen im Bereich der Beteiligungen in Höhe von knapp 1 Million Euro. In diesen Bereich fällt beispielsweise die Creative Industries Styria (CIS): Durch die angestrebte Neuaufstellung der CIS dürften laut heutigem Stand rund 250.000 Euro entfallen. Die Stadt Graz bekennt sich weiterhin zur CIS und wird diese zukünftig mit 150.000 bis 200.000 Euro weiterhin unterstützen. Diese Maßnahme wurde in enger Abstimmung mit dem Land Steiermark getroffen.

: Maßnahmen, die bislang noch nicht umgesetzt wurden, werden nun realisiert.

Förderungen für Sport und Kultur beschlossen

„Parallel zu den Einsparungen werden Mittel innerhalb des Budgets umgeschichtet, um gesellschaftlich relevante Bereiche zu stärken“, heißt es aus dem Büro von Stadtrat Eber. Weiters wird erläutert: „Das Sport- und Kulturamt muss zwar auf die Valorisierung ebenso verzichten, allerdings wird in diesen Bereichen die 1,4%ige-Einsparung nicht angewendet und es werden sogar zusätzliche budgetäre Mittel bereitgestellt: 500.000 Euro zusätzliche Unterstützung für Sportdachverbände zur Abdeckung gestiegener Betriebskosten, 200.000 Euro für die freie Kulturszene. Damit hält die Grazer Koalition ihr Versprechen, erzielte Einsparungen bei den Bühnen Graz an die freie Szene weiterzugeben.“