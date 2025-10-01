Unfall mit Fahrerflucht in Graz: Polizei sucht nach weißem Wohnmobil

Nach einer Gefahrenbremsung Dienstagnachmittag, 30. September 2025, in Graz kam eine 84-Jährige in einem Omnibus zu Sturz und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker eines weißen Wohnmobils.

Gegen 13.45 Uhr war ein 41-Jähriger mit einem Omnibus der Linie 681 auf der Busspur in der Kärntner Straße in Graz-Straßgang stadteinwärts unterwegs. Als er sich auf Höhe Kärntner Straße 247 befand, musste er eine Gefahrenbremsung durchführen, da plötzlich ein weißes Wohnmobil (näheres nicht bekannt) von der Fahrspur des übrigen Fahrzeugverkehrs nach rechts auf die Busspur wechselte. Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die gerade aussteigen wollte, kam dabei zu Sturz und wurde leicht verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.

Hinweise gesucht

Der Lenker bzw. die Lenkerin des weißen Wohnmobils hielt nicht an und fuhr weiter. Nun sucht die Polizei nach dem Lenker bzw. der Lenkerin des weißen Wohnmobils bzw. nach Zeugen, die Angaben zu dessen Identität geben können. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz 1, unter der Telefonnummer: 059 133/65 41 10, erbeten.