Millionen-Pleite in Graz: 50 Mitarbeiter und 1.600 Gläubiger zittern

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt: Die tectos gmbh hat am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht für Zivilrechtsachen Graz eingebracht.

Die tectos gmbh mit Sitz in Graz wurde im Jahr 2010 gegründet. Das Unternehmen, in welchem aktuell 50 Dienstnehmer (48 Angestellte und 2 Arbeiter) beschäftigt sind, ist im Bereich Entwicklung, Erzeugung und im Vertrieb von Komponenten und Systemen für Motoren und Antriebe sowie in der Erbringung von Engineering-Dienstleistungen im Bereich Automotive, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Landwirtschaft tätig. Die Kundenstruktur reicht von Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern, über Turbinen- und Triebwerkshersteller im Bereich Aerospace bis hin zum Bereich Landwirtschaft.

Zu den Insolvenzursachen

„Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben in der Vergangenheit zu einem wesentlichen Teil über die Mehrheitsgesellschafterin AVV Investment GmbH finanziert. Eine positive Fortbestehensprognose lässt sich ohne eine weitere Neufinanzierung nicht mehr darstellen, entsprechende Verhandlungen mit der Mehrheitsgesellschafterin sind aber letztlich gescheitert. Auch Gespräche mit potentiellen externen Investoren brachten bislang kein Ergebnis“, berichtet der AKV.

Aktiva und Passiva

Zu den Passiva äußert sich der AKV wie folgt: „Die Verbindlichkeiten betragen zu Liquidationswerten rund 7.688.000 Euro wovon rund 3.797.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten entfallen, rund 1.661.000 Euro entfallen auf Lieferantenverbindlichkeiten bzw. erhaltene Anzahlungen, der Rest entfällt auf Dienstnehmeransprüche, erwartete Schadenersatzforderungen sowie Sonstige. Nicht enthalten sind hier nachrangig gestellte Gesellschafterdarlehen in der Höhe von rund 13.880.000 Euro.“ Die Aktiva bewertet man zu Liquidationswerten mit rund 2.419.000 Euro. Die offenen Kundenforderungen sind mittels Globalzession an die Hausbank abgetreten, ebenso dienen die vorhandenen Maschinen zum überwiegenden Teil der Besicherung der Bankverbindlichkeiten. Die freien Aktiva bewertet man mit rund 780.000 Euro, so der AKV.

Keine Sanierung

Angestrebt wird grundsätzlich die Unternehmensverwertung, wobei Verhandlungen mit potentiellen Interessenten fortgesetzt bzw. geführt werden sollen. Um das Unternehmen als lebende Einheit zu erhalten, wird jedoch eine Überbrückungsfinanzierung erforderlich sein. Eine Sanierung wird nicht beabsichtigt, wird seitens des AKV informiert.