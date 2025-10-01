Stadtrechnungshof in Graz soll zum Kontrollamt werden

Nach den geplanten Budgetkürzungen in Graz steht nun die Umwandlung des Stadtrechnungshofes im Raum. Die Landesregierung will im Oktober entscheiden. Die Diskussion darüber ist bereits entbrannt.

Die Stadt Graz hat für das Jahr 2026 Einsparungen von insgesamt 7 Millionen Euro angekündigt. 5 Minuten berichtete: Graz passt Budget 2026 an: Wo gespart und wo gefördert wird. Alle Abteilungen sollen 1,4 Prozent kürzen, Projekte wie das Heimwegtelefon oder das Schulzahnambulatorium werden eingestellt oder neu organisiert. Gleichzeitig fließen zusätzliche Mittel in Sport und Kultur. Während die Rathauskoalition von einem „umsichtigen Sparkurs“ spricht, fordern Kritiker gezieltere Prioritätensetzungen bei Projekten.

Umwandlung des Stadtrechnungshofes

Parallel zum Sparkurs steht eine weitere Änderung bevor: Im Oktober will der Landtag die Umwandlung des Stadtrechnungshofes in ein Kontrollamt beschließen. Der Grazer Kontrollausschuss hatte sich zuvor einstimmig gegen diese Umbenennung ausgesprochen. Der Begriff „Rechnungshof“ ist in Städten wie Salzburg, Wels oder Innsbruck gebräuchlich, in Graz soll er nach über 30 Jahren wieder verschwinden.

Kritik der NEOS

Die NEOS äußern deutliche Bedenken. Klubobmann Niko Swatek: „Die Landesregierung sendet damit ein bewusstes Signal: Der Stadtrechnungshof soll zu einem Kontrollamt degradiert werden – ein demokratiepolitischer Rückschritt und ein Angriff auf seine Unabhängigkeit.“ Er verweist auch auf mögliche Folgekosten: „Statt das Steuergeld unabhängig zu kontrollieren, würden Hunderttausende Euro für eine bloße Umbenennung verschwendet werden.“

©NEOS Steiermark Die NEOS kritisieren die geplante Umwandlung des Grazer Stadtrechnungshofes in ein Kontrollamt.

KPÖ: „Unabhängigkeit muss gesichert bleiben“

Auch die KPÖ kritisiert die geplante Umwandlung. Aus dem Grazer Rathaus heißt es, dass die Bezeichnung „Rechnungshof“ über Jahrzehnte für eine starke und unabhängige Kontrolle gestanden sei. Eine Rückführung in ein Kontrollamt bedeute eine Schwächung dieser Funktion. KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher warnt zudem, dass Graz damit hinter die in den 1990er-Jahren erreichte Unabhängigkeit zurückfalle.

©Stadt Graz / Foto Fischer Auch KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher sieht in der Umwandlung eine Rückentwicklung und fordert beim Sparkurs gezieltere Einsparungen.

Nächste Schritte

Im Oktober wird der Landtag über die Umwandlung endgültig entscheiden. Damit geht es nicht nur um eine Namensänderung, sondern auch um die Frage, wie unabhängig die Kontrolle der Stadt in Zukunft sein soll.