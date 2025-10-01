Handzeichen endet in Crash: Motorradlenkerin schwer verletzt

„Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad Mittwochfrüh, 1. Oktober 2025, wurde die Motorradlenkerin schwer verletzt“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Der Unfall ereignete sich gegen 7.55 Uhr an der Kreuzung Plüddemanngasse/Ruckerlberggasse in Graz-Waltendorf. Ein 29-jähriger Grazer war mit seinem Wagen stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Ruckerlberggasse einbiegen. Dafür musste er zunächst anhalten. Zeitgleich kam ihm eine 31-jährige Motorradlenkerin entgegen, die ebenfalls anhielt und ihm mit einem deutlichen Handzeichen die Vorfahrt gewährte.

Unbekannter Autofahrer fährt dazwischen

In diesem Moment bog ein unbekannter Autofahrer aus der Ruckerlberggasse nach links in die Plüddemanngasse ein. Kurz darauf setzte die Motorradlenkerin ihre Fahrt fort. „Da diese jedoch zuvor dem 29-jährigen Pkw-Lenker die Vorfahrt gewährte, bog dieser gleichzeitig in die Ruckerlberggasse ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Motorradlenkerin“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde sie ins LKH Graz eingeliefert. Der 29-jährige Autofahrer blieb unverletzt.