Graz: Wahlkampfkosten künftig auf 400.000 Euro gedeckelt

In Graz gilt künftig eine fixe Obergrenze für Wahlkampfkosten von 400.000 Euro. Der Landtag Steiermark beschloss damit ein historisches Signal für Fairness und Transparenz - ohne automatische Anpassung.

Ein Meilenstein für mehr Fairness und Transparenz in der Politik: Im steirischen Landtag wurde nun beschlossen, dass Wahlkämpfe in Graz künftig auf maximal 400.000 Euro gedeckelt sind. Mit den Stimmen von Grünen, SPÖ und KPÖ kam im Petitionsausschuss die notwendige Verfassungsmehrheit zustande. Besonders bemerkenswert: Die Grenze wird nicht automatisch an die Inflation angepasst – sie bleibt fix.

Klare Grenze für mehr Chancengleichheit

Mit der neuen Obergrenze soll verhindert werden, dass finanzielle Übermacht den politischen Wettbewerb verzerrt. „Dieses Gesamtpaket ist eine pragmatische, realpolitische Entscheidung mit historischem Erfolg“, sagt Grünen-Kontrollsprecher und Vorsitzender des Petitionsausschusses Lambert Schönleitner. Drei Punkte seien dabei entscheidend: die fixe Wahlkampfkostenobergrenze, die Stärkung der Kontrollrechte und die unabhängige Organstellung des Kontrollamtsleiters. Dass bei den Verhandlungen auch der Name des Kontrollorgans diskutiert wurde, bezeichnet Schönleitner als „bedauerlich, aber verschmerzbar“.

©Montage: Marusa Puhek/Die Grünen Steiermark / 5 Minuten Lambert Schönleitner (Grüne): Setzte sich für die Wahlkampfkosten-Obergrenze in Graz ein.

„Signal gegen Materialschlachten“

Auch die SPÖ betont die Signalwirkung des Beschlusses. Klubobmann Hannes Schwarz erklärt: „Politik muss glaubwürdig und fair sein. Mit der Wahlkampfkostenobergrenze setzen wir ein klares Zeichen gegen überteuerte Materialschlachten und für Chancengleichheit. Dass die Valorisierung fällt, ist besonders wichtig – das schützt die Grenze vor Aufweichung.“

©Land Steiermark Hannes Schwarz (SPÖ): Betont die Signalwirkung für mehr Fairness in der Politik.

KPÖ: Politik soll bei sich selbst sparen

Die KPÖ zeigt sich zufrieden, dass eine langjährige Forderung umgesetzt wurde. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betont: „Wir haben seit vielen Jahren gefordert, dass Parteienförderungen und Wahlkampfobergrenzen nicht automatisch an die Inflation angepasst werden. Dass es jetzt gelungen ist, eine fixe Grenze ohne Valorisierung einzuziehen, ist ein großer Erfolg. In Zeiten massiver Teuerungen ist das ein wichtiges Signal: Die Politik muss bei sich selber sparen!“

©KPÖ-Bundespartei Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ): Sie spricht von einem Erfolg und fordert Sparsamkeit in der Politik.

Mehr Rechte für das Kontrollamt

Neben der Kostenbegrenzung wird auch das Kontrollamt der Stadt gestärkt. Der Leiter erhält eine unabhängige Organstellung sowie neue Rechte gegenüber dem Stadtsenat. Damit soll die Kontrolle über öffentliche Mittel transparenter und wirkungsvoller werden.