„Anfragen steigen“: Grazer Verein spürt die Not in allen Bezirken

Wenn Kühlschrank und Heizung zur Sorge werden, hilft der Verein "Wir in Graz". Doch die Initiative selbst kämpft jetzt um einen Lagerplatz.

Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie das Leben bezahlen sollen. Das zeigte zuletzt die Leserstory „Alles viel zu teuer: ‚Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll‘“. In Graz spürt auch die Initiative „Wir in Graz“ den steigenden Druck: Pro Woche werden bis zu 13 Personen unterstützt. Doch dringend fehlt ein Lagerplatz vor dem Winter.

Preise steigen – Sorgen wachsen

Die Teuerung bleibt hoch: Im September lag die Inflation in Österreich bei 4,0 Prozent. Vor allem Energiepreise treiben die Kosten. Schon jetzt berichten Leserinnen und Leser, dass sie nicht wissen, wie sie Kühlschrank, Tank und Heizung gleichzeitig zahlen sollen. Genau an diesem Punkt setzt die Grazer Initiative „Wir in Graz“ an.

©zVg Immer mehr Anfragen: Der Verein „Wir in Graz“ hilft direkt mit Lebensmitteln und Heizgutscheinen, wo die Not am größten ist.

„Die Anfragen steigen“

„Wir merken, dass die Anfragen immer mehr steigen“, erzählt Werner Klambauer im Gespräch mit 5 Minuten. Jede Woche hilft sein Team zwischen 10 und 13 Menschen. Möglich ist das durch Eigenmittel und Sponsoren: „Wir stellen die Pakete aus eigenen Mitteln und mit Hilfe unserer Sponsoren zusammen.“ Armut betrifft nicht nur einzelne Viertel. „Es ist ziemlich ausgeglichen, wo in Graz. Wir sind in fast jedem Bezirk tätig. Aber die meisten haben wir in Geidorf und Wetzelsdorf.“ Wo Hilfe gebraucht wird, ist „Wir in Graz“ vor Ort – direkt und unkompliziert.

Lagerplatz dringend gesucht

Doch der Winter naht und dafür fehlt Platz: „Unser Sorgenkind, Lagerplatz. Es kommt der Winter und je schneller wir den Platz haben, umso effektiver können wir helfen.“ Gesucht sind rund 50 Quadratmeter, gut erreichbar mit Öffis und jederzeit zugänglich. „Kann auch ein Schotterplatz sein, wir haben Baucontainer gesponsert bekommen und können auch so arbeiten.“

Mehr als Lebensmittel

„Wir in Graz“ unterstützt nicht nur mit Lebensmitteln. „Neben Lebensmittelgutscheinen haben wir auch Heizmittelgutscheine, Öl und Holz. Gibt es ja noch genug“, so Klambauer im Gespräch mit 5 Minuten abschließend. Denn im Alltag bedeutet ein voller Kühlschrank genauso viel wie ein warmes Wohnzimmer.