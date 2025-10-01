Skip to content
Ein 38-Jähriger erlitt am Mittwochnachmittag, 1. Oktober 2025, bei Arbeiten an einer Maschine Verletzungen schweren Grades.
Seiersberg-Pirka/GU
01/10/2025
Arbeitsunfall

Arbeit an Maschine endet im Spital: 38-Jähriger schwer verletzt

In Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) verletzte sich ein 38-Jähriger am Mittwochnachmittag bei Arbeiten an einer Maschine schwer. Der Grazer musste ins UKH Graz gebracht werden.

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, kam es in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 38-jähriger Grazer führte gemeinsam mit einem Kollegen Arbeiten an einer sogenannten Tafelschere durch. Dabei befand er sich im hinteren Bereich der Maschine. Nach Angaben der Polizei erklärte der Mann, er habe „die dortige Sicherheitseinrichtung deaktiviert, um die abgeschnittenen Blechteile direkt während des Schneidevorganges fassen zu können“.

Schwer verletzt ins UKH Graz gebracht

Als der Mann ein Blechteil erfassen wollte, verletzte er sich schwer. Sofort wurde das Rote Kreuz alarmiert. Die Einsatzkräfte versorgten den 38-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend ins UKH Graz. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wurde das Arbeitsinspektorat in Kenntnis gesetzt. Dieses wird den genauen Unfallhergang überprüfen.

