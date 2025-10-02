Unfall mit LKW und Autos in Graz: Lenkerin hatte Schutzengel an Bord

Am Donnerstagmorgen, dem 2. Oktober 2025 ereignete sich in der Alten Poststraße in Graz ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und zwei Autos. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde gegen 5 Uhr zum Einsatz alarmiert.

Am Donnerstagmorgen kam es in der Alten Poststraße in Graz zu einem Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen kam es in der Alten Poststraße in Graz zu einem Verkehrsunfall

„Aus unbekannter Ursache verlor ein LKW Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Anhänger. Der Anhänger ist umgekippt und stürzte auf einen entgegenkommenden PKW. Auch ein zweiter PKW war in den Unfall verwickelt, der mit dem Anhänger kollidierte“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz.

©BF Graz Die Berufsfeuerwehr Graz… ©BF Graz ..wurde am frühen Morgen zum Einsatz alarmiert.

Lenkerin hatte alle Schutzengel an Bord

Die Autofahrerin des schwer beschädigten Fahrzeuges war zum Zeitpunkt vom Eintreffen der Berufsfeuerwehr noch in ihrem Fahrzeug. Seitens der Berufsfeuerwehr wurden beide Autofahrer mit Erste-Hilfe-Maßnahmen versorgt. In weiterer Folge wurden die beiden Personen vom Roten Kreuz in das Krankenhaus gebracht. Mit zwei Seilwinden wurde der Anhänger wieder aufgestellt. „Aufgrund der starken Deformierung des PKW ist von Glück zu sprechen, dass die Lenkerin nicht schwerer eingeklemmt und verletzt wurde“, betont die Berufsfeuerwehr Graz.