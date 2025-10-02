HSG-Heimspiel in Graz: „Müssen von der ersten Sekunde an voll da sein“

Das nächste Heimspiel im Raiffeisen Sportpark Graz wartet. Am Freitag, 3. Oktober empfängt die HSG Holding Graz den ALPLA HC Hard. Nach dem Auswärtssieg bei den BT Füchsen Auto Pichler möchten die Grazer die ganze Energie in die eigene Halle mitnehmen und am Freitag das nächste Feuerwerk zünden.

„Der Sieg in Bruck hat sehr gut getan“

Mit einem 37:21-Auswärtssieg beendeten die Grazer Handballer den vergangenen Spieltag. Ein Match das Lust auf viel mehr macht und an das die HSG am Freitag anschließen will: „Der Sieg in Bruck hat sehr gut getan, endlich konnten wir über 60 Minuten lang unser volles Potenzial ausschöpfen. Neben einem starken Angriff haben wir vor allem in der Verteidigung richtig starke Arbeit geleistet. Auch wenn wir gerne auf diesen Kantersieg zurückblicken, dürfen wir uns aber auf keinen Fall darauf ausruhen. Mit Hard erwartet uns die nächste schwere Aufgabe in der HLA Meisterliga.“, so HSG Holding Graz Kapitän Lukas Schweighofer.

„Müssen von der ersten Sekunde an voll da sein“

Mit drei Punkten nach vier Spieltagen blickt der ALPLA HC Hard wohl auf einen nicht optimalen Saisonstart zurück, der Aufwärtstrend ist aber sichtbar, punkteten die Vorarlberger am Freitag gegen den Supercupgewinner Sparkasse Schwaz Handball Tirol 34:27 vor Heimpublikum. „Hard ist vielleicht nicht wie erwartet in die Saison gestartet, die Mannschaft verfügt aber trotzdem über einen der stärksten Kader der Liga. Wir müssen am Freitag von der ersten Sekunde an voll da sein, eine gute Abwehr stellen und vorne direkt punkten. Wir erwarten uns eine hitzige Partie, bei der wir am Ende für die nächste Überraschung sorgen möchten“, sagt HSG-Trainer Spyros Balomenos.