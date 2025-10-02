Totes Baby in Graz gefunden: „Säugling wurde lebend geboren“

Wie berichtet, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Fund eines toten Säuglings vor zwei Tagen. Nun sind erste Ermittlungsergebnisse nach der erfolgten Obduktion des Leichnams bekannt.

Am Dienstag wurde in Graz ein totes Baby gefunden. Die Obduktionsergebnisse liegen nun vor

Am Dienstag wurde in Graz ein totes Baby gefunden. Die Obduktionsergebnisse liegen nun vor

Ein Nachbar fand am Dienstag ein totes Neugeborenes auf dem Dach eines Carports in Graz-Wetzelsdorf. Die 20-jährige Mutter wurde bereits festgenommen. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet, 5 Minuten berichtete: Graz-Wetzelsdorf: Neugeborenes tot auf Carport entdeckt, Mutter in Haft.

Säugling wurde lebend geboren

Die Obduktion des Neugeborenen wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz von einem Sachverständigen der Gerichtsmedizin in Graz durchgeführt. „Dabei konnte festgestellt werden, dass der 3016 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Säugling lebend geboren wurde. Es ist davon auszugehen, dass der neugeborene Bub nur sehr kurze Zeit gelebt hat“, berichtet die Polizei.

Säugling durfte Schädelhirntrauma erlitten haben

Todesursache dürfte nach den bisherigen Untersuchungen ein Schädelhirntrauma gewesen sein. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Ermittlungsverfahren wird aktuell wegen des Verdachts des Mordes geführt. Heute im Laufe des Tages wird über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden.