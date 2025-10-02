Woolworth eröffnet neue Filiale in Grazer Shoppingcenter

Im Norden von Graz hat eine neue Woolworth-Filiale eröffnet. Kunden finden dort ab sofort ein breites Sortiment für den täglichen Bedarf zu günstigen Preisen.

Im Einkaufszentrum Shopping Nord in Graz hat eine weitere Woolworth-Filiale eröffnet. Der neue Standort liegt im Obergeschoß, direkt neben dem MediaMarkt. Zum Angebot zählen Haushaltswaren, Wohn-Accessoires, Dekorationsartikel, Textilien für die ganze Familie, Schreibwaren, Drogerieartikel, Spielwaren sowie saisonale Waren. „Mit dem breiten Sortiment und den unschlagbaren Preisen spricht die neue Filiale sowohl Familien als auch preisbewusste Kundinnen und Kunden an und ergänzt so unser bestehendes Angebot perfekt“, erklärte Centerleiterin Heike Heinisser.