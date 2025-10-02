„Ihr Verwandter hatte einen tödlichen Unfall“ – Grazer verliert 30.000 €

Ein 90-jähriger Grazer erhielt am Mittwochnachmittag, dem 1. Oktober 2025, gegen 15 Uhr einen Anruf. Am Telefon gab sich ein unbekannter Mann als Polizist aus „Der Anrufer gab an, ein naher Verwandter sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Um eine angebliche Haft abzuwenden, müsse sofort eine Kaution bezahlt werden. Der Pensionist glaubte der Geschichte. Kurz darauf erschien ein zweiter Täter bei ihm, dem der 90-Jährige Bargeld und Wertgegenstände übergab. Erst danach stellte sich heraus, dass er Opfer des bekannten „Polizistentricks“ wurde. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass besonders ältere Menschen im Visier solcher Betrüger stehen.