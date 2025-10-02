„Ihr Verwandter hatte einen tödlichen Unfall“ – Grazer verliert 30.000 €
Im Grazer Bezirk St. Leonhard wurde ein 90-Jähriger Opfer des „Polizistentricks“. Er übergab Bargeld und Wertgegenstände. Der Schaden beträgt über 30.000 Euro.
Ein 90-jähriger Grazer erhielt am Mittwochnachmittag, dem 1. Oktober 2025, gegen 15 Uhr einen Anruf. Am Telefon gab sich ein unbekannter Mann als Polizist aus „Der Anrufer gab an, ein naher Verwandter sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Um eine angebliche Haft abzuwenden, müsse sofort eine Kaution bezahlt werden. Der Pensionist glaubte der Geschichte. Kurz darauf erschien ein zweiter Täter bei ihm, dem der 90-Jährige Bargeld und Wertgegenstände übergab. Erst danach stellte sich heraus, dass er Opfer des bekannten „Polizistentricks“ wurde. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro.
Ermittlungen laufen
Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass besonders ältere Menschen im Visier solcher Betrüger stehen.
Tipps der Kriminalprävention:
- Vorsicht bei unbekannten Anrufern!
- Frag dich: Kann die Geschichte stimmen? Sprich sofort mit Verwandten oder Freunden!
- Gib keine Details über dein Vermögen preis!
- Lass dich nicht unter Druck setzen – Leg auf!
- Lass keine Unbekannten in deine Wohnung!
- Übergib niemals Geld oder Gold an Unbekannte!
- Fordere von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!
- Kontaktiere die Notrufnummer 133 und frag, ob es diesen Polizisten wirklich gibt!
- Nimm Warnungen von Bankangestellten ernst! Sprich mit deiner Familie über diese falschen Polizisten. Vor allem ältere Generationen sind betroffen.